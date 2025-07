Álvaro Angulo confesó que Aaron Ramsey y Efraín Juárez fueron claves para llegar a Pumas; esto dijo

Este sábado los Pumas harán su debut en el torneo Apertura 2025 frente a Santos Laguna en el estadio Corona. La presencia de Aaron Ramsey, uno de los pocos refuerzos -hasta ahora- del conjunto universitario, está en duda, y no sería el único refuerzo que no podría hacer su presentación oficial en cancha, ya que Álvaro Angulo, si bien ya llegó a la Ciudad de México, aún no jugará.

Sin embargo, en su llegada al país reveló los motivos por los cuales decidió dejar al Independiente de Argentina y convertirse en futbolista de Pumas.

Desde luego, el colombiano reconoció la influencia de Efraín Juárez para tomar la decisión, ya que coincidieron en la etapa que el estratega mexicano dirigió al Atlético Nacional.

“A Pumas lo conozco muy bien desde que estaba en Colombia (…) es uno de los clubes más grandes, está dentro de los cuatro más grandes. La influencia de Efraín fue vital, hablé con él desde el principio. Estaba el interés de que me quería Pumas” declaró en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El nuevo lateral universitario agregó que “cuando miré la contratación de Ramsey, me motivé un poco más”.

