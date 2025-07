Toluca es el actual monarca de la Liga MX, luego de haber derrotado en la final del Clausura 2025 al América. Parece que Alexis Vega no quiere que sus compañeros olviden este importante título, razón por la cual decidió regalarles un anillo de campeón a cada uno de ellos.

Este título fue sumamente importante para los escarlatas, pues rompieron la sequía de 15 años que tenían sin levantar la Liga MX. Además de sumar su décimo primera estrella, los Diablos evitaron el tetracampeonato de las Águilas del América.

No hay ninguna duda de la importancia que tuvo Alexis Vega en el campeonato de los choriceros, pues el atacante mexicano se encargó de liderar la ofensiva a lo largo del torneo con su gran talento. Y no solo, ya que el ex de Chivas era el capitán del conjunto mexiquense que depositó su confianza en él.

Lee también: Ralph Orquin envía mensaje a la afición del América sobre 'fichajes bomba'; "André sabe lo que necesita"

A esta gran temporada con su club, Vega consiguió sumar un gran éxito con la Selección Mexicana, ya que el líder de los Diablos fue parte de los seleccionados que conquistaron la Copa Oro. Alexis tuvo un buen torneo con el Tri, no fue tan determinante como con Toluca, pero mostró su gran nivel al mando de Javier Aguirre.

¿Cómo es el anillo que le dio Alexis Vega a sus compañeros?

Después de haber regresado a Toluca, el futbolista y sus compañeros habrían organizado una reunión para seguir con los festejos por haber conquistado un nuevo título para la organización, donde el capitán les regaló un lujoso detalle.

Antonio Briseño se encargó de presumir el anillo que le regaló Vega, el cual venía en una bolsa personalizada con un diablo y estaba guardado en una caja que al abrirla iluminaba la joyería.

El anillo contiene el escudo del club y parece estar cubierto con pequeños cristales que lo hacen brillar, además de otros detalles que lo hacen ver sumamente lujoso.