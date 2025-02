Alexander Zverev busca su segundo título en el Abierto Mexicano de Tenis; “Estoy aquí para ganar”

Acapulco.— Alexander Zverev no deja de pensar en alcanzar la cima de la clasificación mundial.

Por lo que una victoria en la edición XXXII del Abierto Mexicano de Tenis le permitiría sumar 500 puntos y acercarse al italiano Jannik Sinner, actual número uno.

El alemán es sabedor de la responsabilidad que tiene en el AMT 2025, al presentarse como el principal favorito.

“Ser el número dos [del mundo] no es común. Si el número uno no está jugando, tú eres el número uno sembrado. Así es como funciona, pero estoy preparado para el desafío”, declaró, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Sasha disputa por séptima ocasión el certamen más importante en Latinoamérica; incluso, ya sabe lo que significa ser campeón en Acapulco, por lo que desea repetir la historia de 2021.

“Espero ganar esta edición. Pienso que es un gran lugar y es un torneo difícil, pero vengo a los torneos para ganarlos... Es por eso que estoy aquí”, aseguró.

El medallista de oro en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 se siente contento por ser parte del Abierto Mexicano de Tenis 2025, donde espera “ofrecer un buen tenis”.

“Realmente, me encanta el apoyo en Latinoamérica. Jugué en Sudamérica y no obtuve el mejor éxito, pero disfruté mi tiempo allá y jugar enfrente de los fans. No es diferente aquí en Acapulco. Realmente disfruto estar aquí y espero poder jugar mejor”, compartió.

A Zverev no le interesa quién sea su próximo rival. Sasha únicamente piensa en levantar otra vez el Guaje de Plata.