Alex Padilla, exjugador de Pumas recibe críticas en España; el mexicano fue goleado en su regreso al Athletic Club

El regreso de Alex Padilla, exjugador de Pumas, al balompié europeo no fue el esperado para el guardameta, quien fue goleado con el Athletic Club.

El mexicano, quien salió de los universitarios tras el llamado del equipo ibérico, tuvo participación en el compromiso ante el Liverpool en Anfield, mismo que terminó (4-1).

Durante los minutos en el campo, Padilla sufrió de más para mantener su portería sin daño, siendo protagonista de algunos errores que se reflejaron en el marcador.

Con el paso de los minutos y sus fallas, la afición de su club comenzó a meterse con el guardameta, quien se volvió tendencia al recibir una gran cantidad de críticas.

"Es malísimo, no sé qué está haciendo aquí ese tío, que lo regresen a México"; "puedes salir de Pumas, pero Pumas no saldrá de ti"; "el Athletic no debió considerar repatriarlo, estábamos mejor sin él", fueron algunos de los comentarios tras su actuación.

Las opiniones negativas no llegaron únicamente de los fans españoles, sino también de los auriazules, quienes agradecieron que se lo llevaran y permitieran la llegada de Keylor Navas.

"Alex Padilla, de Pumas para el mundo jajaja. Muchas gracias por llevárselo anticipadamente, Athletic, en serio, muchísimas gracias"; "alguien debe informarle a su portero que tiene permiso para atrapar el balón"; "portero súper tronco, no aguantó la crítica en Pumas y mejor se regresó a España."