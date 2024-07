Alejandra Valencia, Ana Pau Vázquez y Ángela Ruiz cumplen su objetivo de la medalla en París 2024

Tiro con Arco en los últimos años se posicionó como una de las disciplinas de "esperanza de medalla" para México en los Juegos Olímpicos, en París 2024 no fue la excepción, Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz se colgaron la presea de bronce en modalidad por equipo.

"Logramos hacer lo que queríamos hacer, sabíamos que podíamos hacerlo, es un equipo muy fuerte, las tres sí hicimos lo que teníamos que hacer y lo hicimos bastante bien", aseguró Valencia, ahora doble medallista olímpica.

Vázquez al "cumplir el sueño" de ganar una presea sólo pudo decir que escribir su nombre en la historia del deporte mexicano "es algo que no puedo describirlo, es algo impresionante y de mucha felicidad".

Indicó que este bronce se empezó a construir con la estrategia planteada de acudir a las Copas del Mundo "no a intentar ganarlas, íbamos a hacer pruebas, todas esas pruebas que hicimos nos ayudaron bastante".

En el caso de Ruiz su fiesta de cumpleaños número 18 tuvo un marco inigualable, porque lo festejó siendo una de las mejores arqueras del mundo, rodeada de su familia de sangre, familia deportiva y la afición que se dio cita en Los Inválidos.

"Me da mucha emoción que mis papás me pudieron acompañar en este momento que acabo de vivir, (mi cumpleaños) lo celebro con esta medalla, ya lo había soñado así y se me dio", dijo Ángela.

Aunque deben estar concentradas en su competencia, Alejandra Valencia reconoció que fue imposible no emocionarse con la cantidad de mexicanos que acudieron a la competencia olímpica, un ingrediente que las ayudó a recuperarse de las flechas con calificaciones bajas.

"La gente que vino era un montón, cuando salimos y vimos que era Alemania nos preguntamos de dónde salió tanto mexicano, esos ánimos, esos grito, fueron increíbles y nos alimentamos de esa energía", aseguró la sonorense.

