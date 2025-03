Alajuelense insiste en ir al Mundial de Clubes en 2025; quiere que la FIFA cumpla

La directiva del Alajuelense de Costa Rica está a la espera de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo inicie el juicio para resolver si el equipo tico debe ir al Mundial de Clubes, a realizarse a mediados de año, en lugar de los clubes mexicanos Pachuca o León.

El Alajuelense quiere que la FIFA cumpla con los reglamentos, y estos señalan que conjuntos del mismo dueño no podrán participar en el evento. Los Tuzos y La Fiera son parte de Grupo Pachuca.

Lee también Henry Martín explica el nuevo estilo de vida en América; mañana debutan en Concacaf ante Chivas

“Pero no es nada personal contra los equipos mexicanos”, menciona Leon Weinstok, directivo del equipo centroamericano, quien se encarga de los temas legales del mismo: “Sólo queremos que se respeten los reglamentos, nada más”.

La polémica estriba en que el reglamento se dio a conocer después de que los equipos habían clasificado al Mundial, pero —para la directiva del Alajuelense— eso no es fundamental para la toma de decisión: “Lo que tienen Pachuca y León es una expectativa de derecho. Al momento que se presentó [el reglamento], no se había consolidado el derecho de participar en el Mundial de Clubes. Segundo, ha habido manifestaciones de la FIFA contra la multipropiedad, limitándola. Y tercero, ninguna regla puede ir por encima —en idoneidad y transparencia— del deporte, que es lo más sagrado que debe tener una competición. Así que, cualquier tema previo, no debe ser tomado en cuenta”.

Lee también Los mejores MEMES del triunfo de Pumas con Efraín Juárez; así se festejó en redes sociales

La directiva tica no ha tenido acercamientos con la gente de Grupo Pachuca, “porque no tenemos por qué acercarnos a ellos, y porque tampoco tenemos nada en contra de ellos. Nos parecen grandes instituciones. Aquí, lo que tenemos enfrente es una situación de reglamentos, y lo que nosotros pedimos es que se aplique. No es un tema personal, no es un equipo contra el otro, sólo buscamos justicia”.