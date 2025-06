Afición argentina "ataca" a mexicanos tras el River Plate vs Rayados: "Dan pena, ignorantes"

El duelo de River Plate frente Monterrey en la jornada 2 del Mundial de Clubes tuvo como resultado un 0-0, dejando mucho que desear, pero la rivalidad entre el cuadro Millonario y Rayados se extendió hasta las redes sociales, donde aficionados argentinos atacaron a los mexicanos.

Las redes sociales se convierten en un lugar en el que los aficionados aprovechan para insultarse, en específico cuando se enfrentan clubes mexicanos y argentinos e incluso las selecciones de ambos países. Es por eso que en esta ocasión se vivió una lamentable situación.

En esta ocasión, los comentarios despectivos vinieron por parte de los aficionados argentinos que aprovecharon una publicación del Diario Olé de Argentina, para comentar en contra de los mexicanos, por su actuación en el partido frente River Plate.

"Los mexicanos gritando ole en un 0-0 jajaja", "Ah no bueno, River no pudo con el equipo del Señor Barriga", "No pateo una al arco Monterrey jajaja", "Díos mío Muñeco, era el Monterrey", "No podés empatar con el equipo del Chavo". Estos son algunos de los comentarios que se leen en la publicación de Facebook del medio argentino.

🚨🏆 EMPATÓ RIVER Y SE JUEGA LA CLASIFICACIÓN EN LA ÚLTIMA ‼️ Al Millonario le servirá con ganar o empatar ante Inter. Si... Publicada por Diario Olé en Sábado, 21 de junio de 2025

Lo que ha sido impresionante en este Mundial de Clubes es ver la entrega de la afición de los Rayados de Monterrey, que en el juego frente River Plate llegaron a ser superiores e hicieron retumbar el estadio. La porra de los Millonarios no se quedó atrás y también se hacía sentir a lo largo del partido.

Antes del partido, cuando ambas porras se encontraban a las afueras del estadio, hubo un intercambio de cánticos que también incluían insultos de una afición a otra. Por ejemplo, en un punto los argentinos cantaban "El que no salte es ilegal", haciendo alusión a que un gran número de migrantes en Estados Unidos son mexicanos que llegan sin papeles.

Aunque parecía que el partido terminaría sin ningún tipo de incidentes, al final del encuentro se registró una pequeña pelea entre los seguidores de los Millonarios y los de La Pandilla. Un video de redes sociales muestra como los hinchas de ambos equipos se enfrentan a golpes en una parte del estacionamiento del Rose Bowl.