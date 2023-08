Ricardo Ferretti y Cruz Azul han terminado oficialmente todo tipo de relación, tras el fracaso de La Máquina en la Leagues Cup.

Y aunque siempre fue una posibilidad que el Tuca tuvo latente como técnico celeste, calificó como drástica su salida del cuadro de La Noria.

“Fue algo repentino, tal vez la forma pudo ser menos drástica. Los jugadores terminaron el entrenamiento, se bañan, se van, yo me tengo que quedar más tiempo planeando las cosas, llega Oscar (Pérez) a darme la noticia y pues todos los jugadores dicen ‘qué onda, nos acaba de entrenar y no pudimos despedirnos”, declaró Ferretti a medios de comunicación.

Sin embargo, asegura que no se va con rencor hacia Cruz Azul, primer equipo en toda su carrera, en cesarlo sin haber concluido un torneo.

“No muy bueno (el momento), pero tranquilo porque puse todo de mi parte, junto a la gente que me acompañaba. A los jugadores también les agradezco todo el apoyo que me tuvieron estos meses… No me voy amargado, ni rencoroso. No me cambió nada. Yo sabía que en este puesto siempre esta esa posibilidad… Vamos a descansar de aquí a diciembre”, aseveró el experimentado DT.

Lo único que cambiaría Ricardo Ferretti tras su salida de La Máquina, son los tiempos en los que se dio, para él pudo ser después para poder agradecerle al plantel.

“Fue algo rara la situación. Creo que se pudo esperar un rato, para que tuviera la oportunidad de agradecerle a los jugadores. Hubiera sido más agradable para todos”, concluyó.

