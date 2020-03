Los mejores resultados en el mundo de la moda se logran sin mucho esfuerzo, un look sencillo y despreocupado puede llegar a ser súper icónico y capaz de robar miradas. A Veces el mundo laboral o la rutina diaria nos nos permite darnos ese lujo de usar outfits cómodos y sencillos, pero en estos momentos de cuarentena por la COVID-19, llega el momento de aprovechar la comodidad de nuestro hogar y seguir luciendo súper cool.

La cuarentena por la propagación del SARS2-COV2 ha provocado que todo el mundo se refugie en sus casas. Parques, centros comerciales y, sobre todo, las oficinas ahora lucen vacías, y el home office está a todo lo que da.

El home office nos invita a relajarnos dentro de nuestros hogares y seguir con nuestras obligaciones laborales, y aunque no tengamos tanto contacto con el exterior como de costumbre eso no implica que no luzcamos outfits sofisticados y en tendencia para estar dentro de casa, por eso te traemos una lista de zapatos comodìsimos y muy en tendencia para pasar esta cuarentena de la mejor manera posible.

El glamour de los cristales se hace presente con esta versión de sandalias de Roger Vivier, si eres amante del brillo y la comodidad de unas sandalias abiertas con correas este diseño es para ti.

Stella Mccartney nos tiene acostumbrados a plataformas inmensas y atractivas, puedes pensar que esta idea no entra en un rango de comodidad ideal, pero con este diseño de sandalia con correa en el talón estarás muy cómoda en casa.

Aquazzura crea piezas sumamente lindas y sofisticadas, una sandalia de tacón muy bajo ya es símbolo de comodidad, y si viene en color dorado puede convertirse en un símbolo de elegancia.

Los loafers de Gucci son conocidos ya por sus diseños y combinaciones locas, esta versión viene acompañada de su icónico monograma en un tela afelpada que derrocha comodidad y descanso.

Balenciaga sabe como crear diseños innovadores, lo que hace a este tipo de zapatos muy cómodos es la facilidad de colocarlos y sacarlos de tu pie, además de la frescura de su corte en el talón.

Las clásicas pantuflas de garras de dinosaurio toman una forma más fashionista con este diseño de Ugg de aspecto acolchado, seguramente sentirás que caminas sobre las nubes.

Rercuerda que estas ideas son totalmente replicables a opciones low-cost para ajustarse a tus gustos y bolsillo, pero aún así… se vale soñar… ¿cierto?