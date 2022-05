Yuya impone tendencia con caftán y corset negro

Mariand Castrejón Castañeda, mejor conocida como Yuya, es una de las youtubers más importantes de habla hispana, quien hasta el momento cuenta con 25 millones de seguidores en YouTube, la red social en la que ganó mucha popularidad, convirtiéndose así en una de las creadoras de contenido más poderosas e influyentes del país.

Yuya se ha convertido en una inspiración al ser una mujer, mamá y empresaria joven que ha logrado un éxito inigualable, además de ser también un referente de la moda más chic del momento, pues a pesar de ser mamá de un bebé de 7 meses, la youtuber nunca perdió el estilo, siendo el ejemplo perfecto de que no hay impedimento para lucir radiantes y en tendencia siempre que se tenga la oportunidad.

Con frecuencia, Yuya impone tendencia con todos y cada uno de los posts de su Instagram, donde cuenta con más de 17 millones de seguidores, ya sea con su look, su maquillaje o su manicura, pues la youtuber tiene un estilo muy original y fácil de recrear.



Foto: Instagram @yuyacst

Y recientemente nos dio cátedra de estilo al posar con un look protagonizado por un caftán acompañado con un corset negro que encendió las redes de inmediato, pues Yuya no dudó en presumirnos su figura de impacto después de ser mamá y su bonita relación con el cantante Siddhartha.



Foto: Instagram @yuyacst

Yuya nos enseña como armar un look de impacto con corset y caftán

La creadora de contenido recientemente estuvo en el ojo público al volverse viral el momento en el cual acompañó al padre de su hijo, Siddhartha, al escenario y darle un beso en pleno concierto. Un acontecimiento que enloqueció a sus fans, pues Yuya suele ser muy cuidadosa con su vida privada.

El momento romántico no fue de lo único de lo que se habló, pues el look de la empresaria no pasó desapercibido, ya que posteriormente subió un carrusel de fotografías donde pudimos ver detalladamente su look que nos enamoró de inmediato.



Foto: Instagram @yuyacst

Yuya vistió un body corset negro, una prenda que se ha apoderado de la temporada, pues, se adapta tanto a un look elegante, como a uno casual y relajado. La pieza tiene un pronunciado escote en forma de corazón que le dio un toque sensual a su look.

Lo acompañó con otra prenda que es máxima tendencia actualmente, un caftán de satín con broches plateados muy elegante y chic. Por otra parte, Yuya optó por llevar unos jeans de cintura alta, ideales para darle ese toque relajado a su look sin perder el glamour.

Por último, agregó unas sandalias de correas negras, un calzado ideal para lucir más estilizada, así como un maquillaje natural y un peinado con estética Y2K, un bun medio con puntas por fuera.



Foto: Instagram @yuyacst

