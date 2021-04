Hace unos días, nosotros desde De Última te comentamos que la ex chica del clima, Yanet García se había unido a las filas de OnlyFans y que desde ahí comenzaría a compartir contenido exclusivo para todos sus fans.

No hay que olvidar que desde su trinchera, Yanet García ha robado las miradas de todos en Instagram con las fotos más provocativas que hemos visto y además siempre nos inspira a tener un estilo de vida más saludable. Pero recientemente Yanet ha compartido un poco del material que subirá a OnlyFans y lo que nos enseñó terminó por incendiar Instagram.

Yanet ha compartido con todos sus seguidores un poco de lo que podemos encontrar en su perfil de OnlyFans y aunque muchas de las imágenes han sido censuradas por las políticas de Instagram, estás dejan muy poco a la imaginación.



Foto: Captura de pantalla

Con una foto a blanco y negro, y otros donde aparentemente está sentada, "los avances", de lo que podemos ver en su perfil de OnlyFans han elevado la temperatura de Instagram al instante y no dudamos que muchos de sus fans comiencen a suscribirse al perfil de la conductora.



Foto: Captura de pantalla

Con tan solo unos días en OnlyFans, Yanet García ha conseguido que sus fotos en esta red social tengan un total de entre 2 mil y 3 mil likes; además la suscripción a su perfil es de 20 dólares al mes (el equivalente a 397 mensuales).

¿Qué es OnlyFans?

OnlyFans es un portal web a modo de servicio de suscripción de contenido. Es decir, quienes crean productos y los suben a la plataforma, pueden ganar dinero de los usuarios que pagan por ver ese contenido y se suscriben a su perfil.

Hay un estigma muy fuerte con esta red social que comenzó a cobrar popularidad durante la cuarentena, pues aunque hay perfiles donde puedes encontrar fotos y vídeos 100% explícitos (pues en esta red social no hay censura), también sirve para compartir rutinas de ejercicio, recetas de cocina y clases de Yoga.

