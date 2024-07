La modelo y actriz mexicana Yanet García ha sorprendido a sus seguidores de Instagram al compartir una receta de jugo antiarrugas que promete beneficios significativos para la piel. El jugo, que combina zanahoria, jengibre y manzana verde, no solo es delicioso, también está cargado de propiedades antioxidantes y antienvejecimiento.

La magia de la zanahoria

El ingrediente principal del jugo es la zanahoria, conocida por su alto contenido de vitamina A, esencial para la salud de la piel. En una de sus historias de Instagram, Yanet, quien se ha certificado como health coach, explicó: "La zanahoria contiene mucha vitamina A, que favorece la producción de colágeno en el cuerpo".

El colágeno es una proteína crucial para mantener la piel firme y elástica, y su producción tiende a disminuir con la edad, lo que contribuye a la aparición de arrugas.

También añadió: “La zanahoria posee propiedades antioxidantes y astringentes, lo que la convierte en un aliado contra la piel grasa o con acné”. Según un estudio publicado en el Journal of Dermatological Science, la vitamina A y sus derivados como el retinol, son efectivos en la reducción de la producción de sebo y la inflamación en la piel, ayudando a combatir el acné.

Foto: Pexels

Leer también: Mascarilla de betabel, el secreto natural para prevenir arrugas

Yanet también mencionó que "si padeces de piel enrojecida, comer zanahoria te ayudará a volver al tono natural de tu tez". Esto se debe a que las zanahorias son ricas en potasio, un mineral que ayuda a mantener un óptimo grado de hidratación en la piel. La hidratación adecuada es fundamental para una piel saludable y radiante y el potasio juega un papel crucial en este proceso.

Jengibre y manzana verde: potenciadores antioxidantes

El jengibre también es conocido por sus potentes propiedades antioxidantes. Contiene compuestos como los gingeroles, que han demostrado tener efectos antiinflamatorios y antioxidantes. Un estudio publicado en el Journal of Cosmetic Dermatology encontró que el jengibre puede ayudar a mejorar la elasticidad de la piel y reducir la inflamación, lo que contribuye a un aspecto más juvenil.

Sobre los antioxidantes que contienen, Yanet García escribió: "Estas moléculas ayudan a controlar los radicales libres, que son compuestos que pueden dañar las células cuando su número aumenta demasiado".

Foto: Pexels

La manzana verde añade una dosis adicional de antioxidantes y vitamina C al jugo. La vitamina C es crucial para la síntesis de colágeno y también actúa como un potente antioxidante, protegiendo la piel contra los daños causados por los radicales libres. Un estudio en el American Journal of Clinical Nutrition demostró que una dieta rica en vitamina C está asociada con una piel menos arrugada y más hidratada.

García explicó en su post: "Las manzanas verdes están llenas de vitamina C antioxidante, que combate diligentemente el proceso de envejecimiento, controlando el estrés oxidativo y reconstruyendo las células. Esto puede ayudar a reducir los signos del envejecimiento, como las líneas finas y las arrugas".

Foto: Pexels

Yanet García ha logrado combinar estos poderosos ingredientes en un jugo no solo delicioso sino también beneficioso para la piel. Su receta es una prueba más de cómo una alimentación equilibrada y rica en nutrientes puede contribuir significativamente a la salud y la belleza. Con este jugo antiarrugas, Yanet ofrece una forma natural y efectiva de cuidar la piel desde el interior.

Leer también: Mascarilla infalible de bicarbonato y aceite de coco para las arrugas

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters