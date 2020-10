Yanet García es una de las celebridades que más suspiros levanta a su paso... o en este caso, cada vez que comparte un post en sus redes sociales.

Pues sus curvas y trabajada figura enamoran a cualquiera, además nos ayuda a motivarnos para no dejar de lado la vida saludable, incluso en tiempo de pandemia.

Ya que Yanet García se ha encargado de promover una alimentación sana y mucho, pero mucho ejercicio para llegar a conseguir esa envidiable figura.

Y aunque mucho se ha dicho de la transfomación de su cuerpo, la realidad es que para mantener esa silueta, se requiere disciplina y un esfuerzo constante.

Por ello Yanet se siente orgullosa de sus logros y así lo demostró con uno de sus posteos en Instagram. En este compartió una serie de imágenes en las que se le aprecia más joven y delgada.

Dicho post lo acompañó con el mensaje: Los resultados de la disciplina NO se pueden comprar. NO TE RINDAS! SI YO PUEDO, TÚ TAMBIÉN PUEDES! CONFÍA EN EL PROCESO Y LOS RESULTADOS LLEGARÁN. "Las personas que piensan que no son capaces de hacer algo, no lo harán nunca, aunque tengan las aptitudes"

Impresionante el cambio, ¿verdad? ¿Tú qué opinas?