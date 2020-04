Bienvenidos una vez más a su sección favorita "La Peor vestida de la semana". En esta ocasión tenemos a una de las conductoras de televisión más guapas que conocemos. Se trata de Tabata Jalil, quien nos recuerda sus increíbles apariciones en los noticiarios de TV Azteca. Actualmente sigue trabajando en los medios de comunicación y luce fabulosa… hasta ahora.

La conductora de Televisión sorprendió a sus fanáticos hace un par de días debido a que compartió un look bastante peculiar en Instagram. El look consistió en una tank top, unos shorts de crochet y unas sandalias en color piel. Lo combinó con una fedora de color rosa mexicano y un estilo de maquillaje bastante neutro.

Este look podría haber sido todo un éxito… ¡pero en el 2007! No solo está pasado de moda, sino que ya es un look que no luce bien por la combinación de prendas. Y nosotras te decimos por qué.

Para empezar, usar una fedora ya es algo que se dejó de usar apenas inicio la primera década de los 2000. No es que estemos en contra de ellas, pero es un accesorio que pasó a mejor vida porque llegaron los sombreros de ala ancha y las diversas opciones para el pelo, como pasadores, beanies y hasta las diademas XL.

Luego, combinarlo con una tank top vuelve a parecernos algo muy pasado de moda. Eso lo usaba Britney Spears en 2003 mientras cantaba “Me Against The Music” junto a Madonna. Sin embargo, lo que sí podemos rescatarle es el pequeño detalle floral en el área del hombro. Asimismo, los shorts de crochet sin duda no fueron nuestros favoritos y menos si se combinan con unas sandalias super altas como las que Tabata eligió. Lo mejor hubiera sido un traje con bermuda que están en tendencia en esta temporada y combinarlas con zapatos bajos como unas loafers o mules.

¿Quién será nuestra siguiente peor vestida? ¡Descúbrelo el siguiente viernes!