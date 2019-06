Y la peor vestida de la semana es… Ingrid Coronado y su look de primavera

Bienvenida una vez más a tu sección favorita “La peor vesitda de la semana” en esta ocasión tenemos a la conductora mexicana Ingrid Coronado, quien no nos convenció con su look esta semana. ¿Quieres saber por qué? Entonces sigue leyendo.



Hace unos días, la presentadora de Televisión, Ingrid Coronado compartió en su red social de Instagram una fotografía donde se le ve de lo más relajada y feliz. En la fotografía, Ingrid reflexiona sobre el perdón y luce feliz caminando por la calle. Su look está compuesto por una blusa floreada, unos shorts y unas sandalias blancas.



Sin embargo, lo que no nos convenció del look fue el blusón largo que no dejó ver el short y por ende le restó altura. La mejor manera de lucir esa prenda holgada es combinarla con unos jeans de mezclilla blancos o, en su defecto en tono índigo. Así, el look hubiera lucir más veraniego y perfecto para la ciudad.

¿Qué te pareció?