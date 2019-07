Y la peor vestida de la semana es… Galilea Montijo y su vestido abrigo

Bienvenida una vez más a tu sección favorita “La peor vestida de la semana” en esta ocasión tenemos a la conductora y empresaria Galilea Montijo, quien esta semana ha sido seleccionada como la peor vestida debido a un atuendo que, por causas de fuerza mayor (otras peor vestidas), tuvimos que esperar para traértelo hasta ti.



Se trata de un look que consiste en un vestido estilo abrigo de cuadros, un cinturón ancho, botas blancas y un moño recogido. En sí, el atuendo resulta medio confuso, ya que el abrigo-vestido parece no tener un buen tallaje, asimismo, el cinturón ancho tan solo le restó altura y la hace lucir más ancha. Eso sin contar el grande moño que no le favorece a la conductora. Sin duda, un look que podría haber evitado si hubiese cambiado los zapatos por unas sandalias, un cinturón más delgado y del mismo tono que el vestido y una pony tail.

Recuerda, si quieres usar vestidos estilo abrigo, es necesario acentuar tu figura, por ello opta por cinturones pero estos deberán ser más delgados, para no distraer con la silueta y que estos te hagan lucir más bajita. Asimismo, trata de usar sandalias o zapatillas, las botas



¿Qué te pareció?