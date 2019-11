Bienvenidos una vez más a su sección favorita “La peor vestida de la semana”. Como ya es costumbre, esta semana tenemos a una de las conductoras más top de México, así es, hablamos de Galilea Montijo. Y aunque sabemos que ella es una fashionista innata, no es de extrañarse que a veces no comprendamos su estilo y caiga en nuestra peor vestida. Así que si quieres ver más de este look, entonces sigue leyendo.



El día de ayer, Galilea compartió su look para el programa Hoy. Ella llevaba, un atuendo clásico en color negro que, en verano hubiéramos amado. Sin embargo, debido a una mala selección de prendas, este look no resaltó más la belleza de Gali, y solo logró confundirnos. A continuación te explicamos por qué.



En primer lugar, la camisa negra estilo pijama y con una silueta oversize es perfecta para llevar de día. Sin embargo, combinarla con unos shorts negros fue un error. ¿Qué hubieramos preferido? Definitivamente unos jeans; sin embargo, como se trataba de un look más formal, entonces unos pantalones de vestir con pata de elefante hubiera sido la opción ideal. Lo peor fue que Galilea cubrió sus piernas con unas medias de lunares, las cuales no iban para nada con el atuendo e hizo que se viera descoordinada. Por último, los zapatos fueron buena opción, sin embargo ya no hubo ni cómo mejorarle.

Sin duda no desconfiamos que Gali nos siga sorprendiendo con atuendos increíbles y se salve la siguiente semana de aparecer en la sección más temida de las famosas.

¿Qué opinas?