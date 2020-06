The Walking Dead es una serie que se estrenó hace 10 años. Marcó un hito respecto a las producciones audiovisuales enfocadas en zombies. Su presentación provocó más de un grito de terror en los espectadores, pues la forma en que en ese entonces retrataron a los 'muertos vivientes' resultó impactante para el público y al final fue una buena fórmula para mantener cautivo a fans de esta serie.

Pero, hay algo que sigue presente en la memoria colectiva de los amantes de esta series y es el primer capítulo de la misma. En este capítulo el pesonaje interpretado por Andrew Lincoln, Rick Grimes llega a una gasolinera buscando combustible y se da cuenta que no está solo; él investiga y descubre a una niña a la que intenta ayudar, pero cuando ésta se voltea, Rick se aterra, pues ella es un zombie.

La famosa zombie que dejó a todos atónitos se llama Addy Miller y es la responsable de dar vida a esta pequeña infectada en la serie. Y realmente este papel cambió su vida para siempre.

10 years ago today I filmed the little role that changed my life! I am beyond lucky and thankful for everything this show has brought me i love #TWDFamily and the community built around this show @WalkingDead_AMC @TheWalkingDead pic.twitter.com/NiSP4u4G1K

— addy miller (@TheAddyMiller) June 7, 2020