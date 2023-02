La diseñadora Vero Díaz se une en una sorprendente colaboración con Shein para enaltecer el diseño mexicano y, junto con su visión creativa, llegar a todos los armarios de las mujeres del mundo con piezas únicas.

La marca de Vero Díaz nació hace 10 años como una necesidad de expresar su visión de la moda llena de empoderamiento con un toque de feminidad y elegancia, creando distintas colecciones y posicionando a través de los años el diseño mexicano dentro de la industria.

En una entrevista exclusiva para De Última, la diseñadora originaria de Mérida nos cuenta los detalles de su nueva colección “Shein x Vero Díaz”, la cual es una brillante unión entre la plataforma internacional de e-commerce y el diseño mexicano.



Foto: Instagram @verodiazmx



Shein x Vero Díaz

¿Qué significa la colaboración con Shein en tu carrera como diseñadora mexicana?, ¿cómo inició esta alianza?

Significa una nueva forma de conocerme como diseñadora, pienso que siempre hay algo por aprender y, sin duda, esta colaboración fue una oportunidad de aprendizaje. La colaboración comenzó por medio de Instagram, Shein se puso en contacto con la marca y un año después estamos aquí.

¿Qué significa para ti que tus diseños estén al alcance de todas las mujeres del mundo a través de esta plataforma?

Es una gran oportunidad poder colaborar con Shein, crear y diseñar colecciones que llegan a muchos lugares del mundo.

¿Cómo deseas que se sientan las mujeres al utilizar los diseños de esta colección?

Deseo que toda mujer que utilice mis diseños se sienta feliz, segura de sí misma, usando piezas elegantes, románticas y en tendencia; que se sienta empoderada y con ganas de salir al mundo y poder cumplir sus metas.



Foto: Especial



La visión de Vero Díaz

En la colección predomina el color, la diversidad de texturas y detalles femeninos como el encaje, el denim, las transparencias y el brillo. La geometría se presenta como un complemento que exalta la modernidad con un toque de nostalgia de los años 70.

¿En qué te inspiraste para crear las piezas de la colección actual y qué querías transmitir a través de estos diseños?

La inspiración viene de la época de los 70 y The Groove, en fusión con nuestro ADN. Creamos piezas básicas y versátiles con toques de encaje, sello de Vero Díaz. Hicimos una colección teniendo en cuenta que queríamos ofrecer diferentes tipos de prendas perfectas para cualquier ocasión.

¿Cuántas piezas tiene Shein x Vero Díaz?

La colección cuenta con 15 piezas en total, entre las que podemos encontrar diferentes tipos de prendas como vestidos, pantalones, tops, shorts, faldas y chalecos. Para su elaboración se utilizaron diferentes textiles como encaje, chiffon y crepe.



Foto: Especial

¿Qué pieza o set de la colección representa mejor tu visión de la moda?

La falda larga, ya que representa el ADN de mi marca a la perfección, debido a que podemos ver el print en la prenda en conjunto con encaje y una tela fluida.



Foto: Especial

Si solo pudieras elegir un look, ¿cuál sería tu diseño favorito de la colección?

Me enamoré del look de blazer y pantalón con estampado, siento que son dos prendas statement, las puedes combinar con diferentes cosas dependiendo de la ocasión y funcionan super bien.



Foto: Especial



Las claves al vestir de Vero Díaz

La diseñadora nos compartió algunas claves de estilo que se pueden poner en práctica para elevar cualquier look y darle un toque de sofisticación a nuestros outfits.

Vimos que hay varios total looks, ¿cuál crees que es la ventaja de tener conjuntos en nuestros clósets?

Los total looks están muy en tendencia últimamente, ya que son prendas que se pueden usar para todo y de diferentes formas. Podemos hacer un look con las dos piezas statement, en este caso la mayoría es con el print geométrico inspirado en los 70, o poder crear un look más versátil agregando prendas básicas y, de esta manera, poder crear diferentes looks con pocas prendas.



Foto: Especial

En tus colecciones presentas los shorts como prendas que no se limitan al estilo informal. ¿Podrías dar tus recomendaciones sobre cómo lucir esta pieza con elegancia?

La clave es el equilibrio y el balance. La idea es que puedas llevar esta prenda sin verte descuidado, el reto es hacer de tu comodidad un factor esencial de estilo donde proyectes una imagen chic, y de esta forma poder armar looks ideales para cualquier ocasión agregando piezas como: zapatos formales, blusas y tops elegantes, y accesorios, dependiendo de cada occasion.



Foto: Especial

