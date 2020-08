Conforme vamos creciendo dejamos de usar prendas que en su momento nos parecían una elección muy buena para cualquier outfit. A este grupo de prendas que solemos comenzar a tenerles miedo por las catalogamos como fuera de nuestro estilo al ir creciendo.

Entre ellas pueden estas, las minifaldas, los estampados de animal print y hasta los mini tops, pero aunque no lo creas, hay una prenda hecha de mezclilla que entra en esta lista de “no usar” después de los 30 y son los jeans rotos.

¿Te has preguntado desde hace cuánto tiempo no usas unos jeans rotos? Si tu respuesta fue “hace mucho”, te decimos cuáles son los tips correctos para usarlos y verte mejor que nunca sin importar la edad que tengas.

Leer también: De todos los tipos de jeans, ¿cuál es el que más te conviene?



Foto: Instagram @annabelrosendahl

Recuerda que todos los jeans tienen diferentes cortes y los detalles de desgaste de esta prenda van a variar, no son las mismas roturas que presentan los mom jeans a unos skinny jeans, por eso es necesario saber qué modelos te gustan más.

Te recomendamos usar los mom jeans, ya que sus efectos de desgaste van en la rodilla y en las partes inferiores de los muslos, en cambio los skinny jeans llevan este efecto en los muslos. De preferencia que siempre vayan abajo de la rodilla para poder hacer un buen match con tu cuerpo.

Leer también: Pantalones que te ayudan a reducir la cintura

¿Cómo combinarlos?

El hecho de que estén rotos no quiere decir que los dejarás de usar, estos jeans rompen con los looks más serios y le dan un toque divertido a tu rutina diaria, Muchas veces pensamos que estos pantalones pueden ser para las ocasiones más informales pero no es así.

Un blazer, una camisa blanca o de cuello redondo, y unos zapatillas pueden llevar estos jeans al otro nivel.



Foto: (Cadena de Uterque, Blazer y zapatos de Mango, Camisa de Zara)

Si tu día siempre es muy movido puedes usar unos sneakers, pues son los mejores amigos de estos jeans.



Foto: Camisa de Mango, Jeans y jacket de Zara, Sneakers de Nike, Garganntilla de Uterque

Estas prendas van con todo: sandalias, mules, sneakers y hasta zapatillas de alto impacto, recuerda que el límite lo pones tú



¿Qué tienes que evitar?

Recuerda que a los 30, tu cuerpo cambia, así que date un break de las prendas más ajustadas (como los skinny jeans) y abraza una moda más holgada que te hará lucir cómoda, elegante y siempre en tendencia.

No olvides que tienes que ver dónde se encuentran las roturas de estos jeans, pues en la zona de los muslos no es recomendable llevarlos, también evita los que tienen roturas en las ingles, pues cambiará radicalmente tu look