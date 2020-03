Las medidas de sanidad ante el virus COVID-19 son cada vez más estrictas, una de ellas es permanecer dentro de nuestros hogares para evitar contagios, si tú ya te encuentras en casa y estás ansioso o ansiosa de estar tanto tiempo sin socializar a disfrutar de las calles de la ciudad, aquí te daremos cómo aprovechar tu tiempo en algo muy productivo y que seguramente hará una diferencia en tu vida cotidiana: es momento de ordenar tu clóset.

Los closets son parte importante de la vida de un amante de la moda, pero a veces puede convertirse en nuestro peor enemigo si no sabemos cómo ordenarlo y sacarle el mayor provecho. Así que es el momento de aprovechar todo el tiempo que tendremos dentro de nuestras casas y transformar a nuestro clóset en una pieza digna de la mismísima Marie Kondo.

Saca todo

Antes de ordenar el armario, tienes que vaciarlo por completo, y no solo el armario, toda la ropa de todos los sitios donde la tengas guardada. Así verás todas las prendas que tienes y podrás organizarlas, tendrás claro el espacio que tienes para guardar y, de paso, podrás hacer una limpieza profunda.



Tira lo que no usas

Quédate solo con lo bueno, con la ropa que realmente usas o es de calidad, o como dice Marie Kondo, con aquello que cuando toques te traiga felicidad. Almacenar artículos que no usamos es negativo, energéticamente hablando y te roba espacio útil. Ten en cuenta que, si te encuentras un vestido negro repetido más de 3 veces, entonces es momento de considerar tus opciones y tirar o donar aquellos que de verdad no vayas a usar (y no cuenta el: “por si se me ofrece” o “es que me lo dio la abuelita de mi ex”).

Divide y vencerás

Antes de guardar la ropa que te quedas, deberás clasificarla por tipos y categorías, solo así sabrás qué espacio necesitas realmente para cada cosa y verás que guardarla será más fácil. Haz montones de pantalones, camisas, camisetas, jerséis, etc. Si lo prefieres puedes clasificarla de acuerdo con: “ropa de oficina” “ropa que uso diario” “abrigos” “ropa de fiesta” “ropa de fin de semana”, etc.

Sigue dividiendo.

Continúa y sigue segmentando, divide un poco más: separa las camisetas de manga corta y las de manga larga, los pantalones de vestir de los informales o los vestidos cortos de lo largos, o separa de acuerdo con la frecuencia de uso o importancia de las prendas. Más divisiones significa más fácil de guardar, de encontrar y de mantener en orden el armario.

¿Barras, repisas o cajones?

Si tienes muchas camisas, chaquetas y vestidos es mejor colocarlas en barras colgadas de perchas. La ropa interior o camisetas pueden ir dobladas verticalmente dentro de tus cajones. Si no hay cajones, usa cajas de tela para tener en orden en la ropa menos adecuada para la temporada. Utiliza las repisas para apilar prendas de uso menos frecuente.

Con lógica

Parece obvio, pero no siempre es fácil. Mantén a la mano tus básicos, la ropa que te pones más, etc siempre a la mano y en lo primero de tu armario. Si tienes ropa de otras temporadas o de uso ocasional puede ir en las zonas menos accesibles.

Al estilo Kondo

El doblado en vertical, uno de los favoritos de la maestra del orden Marie Kondo, es la mejor manera de optimizar el espacio, especialmente para guardar camisetas y ropa interior. Si no tienes muchos cajones, usa cajas.

No apiles

Lo negativo de las repisas es que a veces parecen útiles solo para apilar, es mejor que no dejes las pilas muy altas ni muy apretadas entre si, intenta dejar todo ordenado de manera que sean fáciles de tomar.

Preparados

Un perchero extensible resulta muy útil para dejar a la mano un outfit que prepares para el dia siguiente, ademas de que puedes utilizar para ventilar un poco la ropa que te acabas de quitar y liberarle de aromas corporales.

Pantalones

Los pantalones no son un lujo, son una necesidad, puedes colocar dos pantalones por percha, así los mantendrás a la mano y ordenados.