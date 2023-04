Diariamente estamos expuestos a las partículas contaminantes que pululan en el aire, especialmente quienes vivimos en grandes ciudades: monóxido de carbono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, ozono, partículas en suspensión y plomo, entre otras. Nuestra piel constantemente está recibiendo la acumulación de este tipo de sustancias que hacen que se dañe día con día.

En la publicación especializada en belleza Byrdie, la dermatóloga Macrene Alexiades explica que la contaminación no solo se queda en la superficie de la piel, sino que es capaz de ir más allá: “Los contaminantes pueden infiltrarse en las capas más profundas de la epidermis, causando problemas como una peor hidratación de la piel, poros obstruidos, piel más opaca y, en última instancia, signos prematuros de envejecimiento debido a la pérdida de elasticidad”. Además, puede ser un factor que contribuye a la aparición de afecciones como el acné, las manchas oscuras y el eccema.

Como hemos visto, no todo es culpa de los rayos solares, así que aquí reunimos algunos consejos para cuidar la piel de la contaminación: limpieza con productos suaves, protector solar, cosméticos que cuidan y reparan la barrera cutánea, y antioxidantes como un buen sérum de vitamina C.

Limpia tu piel diariamente en la mañana y en la noche

La limpieza diaria es fundamental para combatir los efectos de la contaminación en la piel, la Academia Americana de Dermatología aconseja lavar el rostro dos veces al día y después de sudar mucho. Al finalizar el día, es importante retirar el maquillaje antes de hacer la limpieza facial. Se deben seleccionar productos que no sean agresivos y evitar exfoliar de manera excesivas para no causar daños en la barrera de la piel.

“Use limpiadores que eliminen todas las moléculas dañinas pero que no eliminen los aceites esenciales”, advierte el Dr. Carl Thornfeldt en The New York Times.

Aplica protector solar todas las mañanas

El protector solar no es negociable en la rutina de skincare de las mañanas, además, este se debe reaplicar durante el día para mantener su acción. Elige uno de amplio espectro, esto quiere decir que puede cuidarte de los rayos ultravioleta UVA y UVB. Los expertos recomiendan que sea con factor de protección solar (FPS) de 30 o más. La exposición al sol excesiva es uno de los factores que más inciden en el envejecimiento prematuro de la piel y sumado esto a la contaminación los efectos empeoran.

“La radiación ultravioleta, en combinación con los contaminantes del aire, puede exacerbar los efectos de los contaminantes”, dice la dermatóloga Robyn Gmyrek en la revista Byrdie.

Cuida la barrera de la piel

La barrera de la piel es muy importante porque ayuda a prevenir que entren partículas contaminantes y evita que se escape el agua natural que mantiene su hidratación, su función es de protección y siempre debe estar fuerte. Además de seguir los dos pasos anteriores, es recomendable aplicar la crema hidratante, así como estar atentos a productos que ayudan a cuidarla.

Algunos ingredientes activos que pueden incluir los cosméticos para mantener y reparar la barrera cutánea son: ácido hialurónico, ceramidas, glicerina y niacinamida.

Usa antioxidantes en tu rutina de cuidado facial

En el artículo publicado por The New York Times explican que algunas de las partículas contaminantes del aire son capaces de oxidar los lípidos que se encuentran naturalmente en nuestra piel causando daños en la barrera cutánea. Para protegernos, el Dr. Gilly Munavalli aporta en la publicación el tip de oro para combatir los efectos de la contaminación del aire en la piel: usar antioxidantes de forma tópica. “Lo mejor que podemos hacer ahora es aplicar antioxidantes: vitaminas C y E”.

Los especialistas consultados por Byrdie confirman que estas vitaminas están entre los mejores antioxidantes y añaden el extracto de Gingko Biloba y el ácido ferúlico.

No olvides consultar con tu especialista en dermatología sobre los mejores productos para tu piel.

