En ocasiones, la estatura se convierte en un complemento de los outfits que armas, por lo que algunas prendas, zapatos e incluso accesorios te pueden ayudar a aparentar ser más alta o simplemente a verte lo mejor posible. Si quieres conocer algunos tips de estilo para lograr looks de impacto sin tener la estatura de una top model, en De Última te los compartiremos.

Seguramente te ha pasado que eliges un par de botas que te encantaron, pero al momento de lucirlas, notas que tu altura no es la ideal para este tipo de calzado, o bien, un par de jeans holgados que están en tendencia no te hacen lucir tu figura.

Si eres una chica de estatura baja y has considerado esta característica como un factor importante a la hora de armar tus outfits, los siguientes consejos te ayudarán a verte increíble sin la necesidad de ser alta, así que pon atención.

Leer también: Este es el truco de Jennifer López para lucir más delgada

Elige los jeans correctos

Es indispensable que a la hora de seleccionar los jeans que vestirás, éstos sean proporcionales a tu cuerpo. Según el sitio en inglés Who What Wear, si eres de estatura baja puedes optar por jeans de cintura alta tipo skinny, capri o rectos, sólo elige los que más te gusten.

Procura evitar los pantalones demasiado holgados, ya que estos no te ayudarán a lucir tu figura, además te harán parecer más bajita de lo habitual. Por otro lado, Who What Wear indica que puedes combinar tus jeans con crop tops, un body ajustado o bien con cualquier blusa corta para parecer más alta.

(Foto: Unsplash)

Faldas cortas

Un artículo de Cosmopolitan UK indica que las chicas bajitas tienen la ventaja de utilizar faldas cortas sin morir en el intento, por ello, la publicación te invita a utilizar faldas cortas por encima de la rodilla para mostrar más pierna y obtener un look más juvenil. Cuando vayas de compras, selecciona las faldas circulares, las tipo tubo o mini, éstas piezas acentuarán tu figura.

(Foto: Unsplash)

Leer también: Exfoliantes naturales que disminuyen las manchas de la piel

Chaquetas y blazers

No le temas a utilizar chaquetas y blazers, ya que estas piezas son importantes en temporadas como otoño o invierno, Cosmopolitan UK recomienda vestir blazers cortos y a tu medida para acentuar tu cadera. Por otro lado, si quieres abrigarte o simplemente darle un toque chic a tu outfit, utiliza chaquetas de tu talla para favorecer tu estatura.

(Foto: Unsplash)

Usa el calzado correcto

El par de zapatos con los que acompletes tu outfit son importantes, de acuerdo con Cosmopolitan UK, las chicas de baja estatura podrían hacer uso de tacones con correas delgadas para lucir más alta, no debes seleccionar zapatos demasiado toscos porque sino tus pies serán el centro de atención.

Who What Wear sugiere que utilices tacones con punta y con altura, ya que estos te ayudarán a alargar tu figura, puedes elegir tonos nude para que obtener más mezclas con tus prendas favoritas, en cuanto a las botas, debes elegir aquellas que complementen tu estilo sin acortar tanto tus piernas, escoge botines en color negro y combínalos con tus faldas y pantalones. Si quieres utilizar botas por arriba de la rodilla, tendrá que ser un par con un tacón muy alto para que luzcan tus piernas.

(Foto: Unsplash)

Leer también: Zapatos bajos para ir a la oficina y nunca perder el estilo

No olvides los accesorios

No tomes a la ligera la selección de tus accesorios, ya que estos detalles suelen marcar la diferencia. Who What Wear aconseja no utilizar bolsos de gran tamaño, decídete por los bolsos de mano o de tamaño mediano si necesitas espacio para tus pertenencias. También elige cinturones de anchura pequeña y hebillas no tan grandes. Si quieres complementar tu look, combina tu outfit con collares, anillos y brazaletes.

(Foto: Unsplash)