Llevamos años viendo a mujeres delgadas a veces a niveles perturbadores, pero que triunfan dentro de la industria de la moda y ahora en las redes sociales, pero ya es momento de que eso comience a cambiar. La moda debe ser y estar hecha para todo tipo de personas, formas y tallas, no solo para un pequeño segmento de la sociedad o para algún ideal de belleza difícil de lograr.

Los tiempos ya no son los mismo y estos momentos de cambio son el pretexto perfecto para comenzar a ver nuestros cuerpos con otros ojos, valorar lo que somos al natural y dejar fuera estereotipos agresivos y peligrosos para nuestro bienestar. Por muchos años se consideró a la mujer curvy como un símbolo de mala salud, descuido, poca higiene y nulo sentido de la moda, sin embargo una ola enorme de body positive ha venido a cambiar la vida de todas las mujeres, recalcando que un cuerpo es tan hermoso como otro sin necesidad de comparar tallas ni medidas.

Al contrario de lo que muchas personas piensan, un cuerpo con curvas puede lograr looks envidiables que proporcionen una figura envidiable, y ojo no nos referimos a que luzcas “delgada”, si no simplemente a lucir tus curvas tal y como son, aprovechadas al máximo con prendas perfectas para ellas.

Las curvas en una mujer son un atractivo único que en opinión de algunas personas es incomparable, así que libérate de estereotipos y lleva tus curvas peligrosas al extremo.

Una de las primeras ventajas más sobresalientes que podemos mencionar es que las mujeres con curvas no necesitan de relleno o de utilizar trucos de moda para realzar la figura, debido a que sus curvas naturales estilizan la figura de una manera muy natural. Los escotes solo hacen que las mujeres con curvas se vean mucho más atractivas. Si deseas acentuar más tu figura no dudes en echar mano de una buena faja.



No necesitas un ejemplo más claro que el de la reina Beyoncé, ¿haz visto sus piernas?, ¡exacto! una piernas curvilíneas que son simplemente naturales. Una ventaja más a la lista de ventajas de los cuerpos curvy es que en ocasiones el volumen tiende a irse directo a las piernas o a las caderas o a el trasero.

Algunas chicas que tienen menos masa corporal y por ende menos curvas puede que vivan intentas rutinas de ejercicio para realzar el volumen de sus piernas, en cambio si tus curvas son naturales necesitas reafirmar y activar tu cuerpo, seguro lucirás una figura sin igual.



¿Conoces a Kali Uchis?, ella es una cantante de origen colombiano que creció y ha desarrollado su carrera en Estados Unidos. Una de las cosas que más han caracterizado a la cantante son sus curvas pues en más de una ocasión han sido las culpables de que varios medios la culpen de realizarse intervenciones para aumentar el volumen de su trasero. Sin embargo ella ha confesado que gracias a su genética cuando llega a aumentar de peso lo hace solo de la cintura para abajo y eso le ha dado un derrier tan envidiable. Que buena suerte ¿no?

Ella ha sabido aprovechar este beneficio a la perfección y se ha concentrado en lucir su cintura. SAbemos que sin importar la talla que tengas, la cintura es un arma mortal sobre todo si posees caderas pronunciadas. Así que no dudes en lucir prendas de corte anlo para resaltarlas aún más. Además se ha comprobado que las caderas son una reserva de omega 3.

Ahora ya sabes, un cuerpo super delgado ya es cosa del pasado si tu naturaleza es curvy aprovéchala al cien y luce de maravilla.