Thalía impacta con video en traje de baño

A pesar de que ya estamos en los meses fríos, algunas celebridades aprovechan al máximo el sol para refugiarse del clima y tomar un poco de sol y color. Algunas de ellas nos han sorprendido, como Lis Vega , quien hace poco compartió una serie de fotos en bikini y lució espectacular.



Sin embargo, algunas aprovechan sus días libres para divertirse, tal es el caso de Thalía quien compartió ayer una foto en traje de baño. Con una publicación tipo boomerang, la cantante de Amor a la mexicana, presume su figura con un bañador completo, el cual posee un print de flores. Complementó el look con unos lentes circulares y unos globos para darle un toque más divertido.