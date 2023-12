La exitosa cantante Taylor Swift cumplió 34 años el 13 de diciembre y lo celebró junto a un grupo de amigos, en el que se encuentran varias celebridades, como Blake Lively, Gigi Hadid y Zoë Kravitz, según se pudo ver en las diferentes imágenes que publicó en su cuenta de Instagram, donde reúne 278 millones de seguidores.

Además, los medios de moda no dejaron pasar el hermoso minivestido negro, o famoso little black dress, que lució la cantante: un modelo con motivo de cielo estrellado lleno de brillo, capaz de inspirar los looks de fiesta de la temporada.

Foto: Instagram @taylorswift

El vestido de Taylor Swift para celebrar su cumpleaños

Taylor, quien está disfrutando el gran éxito de The Eras Tour y fue nombrada como Persona del Año por la revista Time, eligió un minivestido negro para celebrar sus 34 años en Nueva York. El brillo que tanto ha lucido sobre el escenario se mantuvo en esta fecha especial, pues la prenda está repleta de cuentas brillantes y cristales, en tonos negro y plateado.

Foto: Instagram @taylorswift

El minivestido de Taylor Swift es de la marca francesa Clio Peppiatt (modelo Nigth Lucina). Es de tirantes gruesos y tiene escote cuadrado con cristales en el borde, además, cuenta con una pequeña abertura en la pierna. Pero, indudablemente, lo que más destaca es el precioso motivo de cielo estrellado bordado, en el que se plasman figuras de la luna, nubes y estrellas.

Foto: Especial

Taylor llevó su minivestido con unas sandalias con plataforma en textura de terciopelo y con nudo en la parte delantera. La tienda Net A Porter distribuye la marca Clio Peppiatt y compartió imágenes donde se pueden ver otros complementos del look de la cumpleañera: un abrigo de pelo y una bolsa de mano con cristales.

Foto: Instagram @netaporter

Llevó su impecable pedicura en color rojo, la cual es ideal para lucir zapatos abiertos en la temporada de fiestas. Su manicura no fue igual. En armonía con el vestido, sus uñas brillaron en plateado con glitter. En su maquillaje no podía faltar un labial rojo, tono que siempre usa. Llevó su cabello suelto, peinado de lado y con ondas suaves.

Un vestido negro corto con brillo es ideal para estas fiestas, puede ser con lentejuelas o cristales, los cuales podrían cubrir toda la pieza o solo alguna parte del diseño. Para proteger tus piernas del frío, también podrías añadir unas medias del mismo tono.

