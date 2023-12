La actriz que cautivó a un gran público por su rol de Cassie Howard en la serie de drama adolescente Euphoria se ha convertido con los años en todo un icono de moda, orientada por su stylist Molly Dickson. Gracias a su estilo y encanto, Sydney Sweeney es imagen de varias firmas de lujo, entre ellas Miu Miu, la cual fue definida como marca del año 2023 por la plataforma de moda Lyst, basada en su popularidad.

Sweeney, de 26 años, se encuentra actualmente en la promoción de una nueva película que protagoniza junto al actor Glen Powell: Anyone But You. Entre sus más recientes participaciones en medios, asistió como invitada al famoso programa estadounidense de Jimmy Fallon, “The Tonight Show”, y deslumbró con un minivestido rojo sensual y elegante, capaz de inspirar los looks de este mes.

El minivestido rojo de Sydney Sweeney

La actriz de Madame Web sorprendió con un total look en el color de la temporada: rojo. Lució un minivestido que reúne varios trends. El diseño tiene silueta de corset, la cual se ha mantenido en las tendencias, tanto en vestidos como tops, porque luce muy femenina, además de estilizar la silueta.

El vestido rojo de Sydney tiene falda tulipán con drapeado y escote corazón, un juego de formas romántico y sensual que suaviza la estructura del corset. Además, cuenta con un detalle que también encabeza las tendencias del final de este año: una flor en 3D, ubicada a un lado, a la altura de las caderas. En el diseño destacan las mangas cortas y abullonadas, con forma de manguito o torerita.

Foto: Instagram @fallontonight @toddowyoung

Leer también: Outfits para brillar en las posadas navideñas 2023

Este vestido que lució Sydney es de la firma Balmain. Lo complementó con zapatillas y bolsa mini B-Buzz de Balmain en el mismo color, una combinación perfecta para lucir en la época decembrina, así que no hay que temer al total look rojo. En cuanto a los accesorios, resaltaron sus pendientes con volumen, el estilo más usado del momento.





Este color también distinguió su elección de belleza: llevó sus uñas y labios en tonalidades rojas más sobrias. El resto del maquillaje se mantuvo natural, con sutil delineado, iluminador en el lagrimal y cejas definidas. Lució su cabello rubio peinado de lado con ondas.

Otras formas de combinar un vestido rojo

El vestido rojo también se puede llevar en largo midi.

también se puede llevar en largo midi. Se puede elegir en terciopelo o satín para añadir elegancia.

El rojo puede lucir bien con calzado negro (botas altas, por ejemplo) o dorado (sandalias).

puede lucir bien con calzado negro (botas altas, por ejemplo) o dorado (sandalias). Un labial nude también puede quedar lindo, en ese caso, se puede hacer un maquillaje más intenso en los ojos.

¿Te gustaría lucir un vestido rojo este mes?

Leer también: Martha Debayle, la más fashionista con su look de tigresa

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters