El calzado es muy importante en cualquier outfit. Al pensar en las colecciones de fiesta, lo más probable es que abunden los tacones para acompañar los outfits que se lucirán en las celebraciones. Pero esta no es la única opción. Mucho menos ahora, cuando la comodidad no está peleada con la elegancia.

Para mantener una gran dosis de feminidad, encontramos siluetas como bailarinas y slingbacks. Los zapatos de tacón bajo o kitten heels —mide entre 3 y 4 centímetros, es fino— están disponibles para quienes no quieren renunciar a los tacones del todo. Los mocasines también se presentan como una opción sofisticada, además, se podrían llevar con diferentes combinaciones de ropa el resto de los días (paseos, oficina), así que son una buena inversión.

El terciopelo entra en juego esta temporada, en calzados como bailarinas y en detalles de zapatillas como moños. El brillo también destaca en los zapatos de fiesta: diminutos cristales, acabado metalizado, lentejuelas. Otra manera de llevar un poco de brillo, pero de forma más tenue, es lucir zapatos de charol.

Mocasines

Los mocasines se han ganado un lugar entre los básicos que debemos tener en el armario. Son sofisticados y cómodos, al ser planos y tener puntera amplia. Para las fiestas, se pueden elegir en acabado de charol, con hebilla metálica o joya o en tono metalizado. Hay diseños para todos los estilos, de clásicos a desenfadados, como los que tienen suela track. Quedan bien con prendas cortas y se pueden llevar con medias o calcetines.

Foto: Coach

Mary Jane

El romántico modelo de calzado Mary Jane llegó para quedarse y renovarse año tras año. Se caracteriza por la tira que cruza el empeine, en zapatos tanto planos como con tacón. Este tipo de calzado se puede llevar de estilo bailarina en estas fiestas, con acabado de charol o metalizado para acentuar el espíritu festivo, pero también en diseños más clásicos.

Foto: Mango

Slingback plano

Cuando no sea necesario cubrir los pies completamente por el frío, se puede optar por unos slingbacks (zapatos destalonados con tira en la parte de atrás). Hay diseños que son completamente planos y lucen muy elegantes. Pueden tener un detalle que acentúe su formalidad, como un moño o una hebilla con cristales. Además de los flats, también se podrían elegir con un tacón ancho (no tan alto) o kitten heels.

Foto: Stradivarius

Leer también: Outfits para brillar en las posadas navideñas 2023

Bailarinas

Las ballerinas siguen conquistando corazones, sobre todo tras el impulso que les ha dado últimamente la marca Miu Miu, la cual goza de gran popularidad. Para las fiestas, las encontrarás con brillos y lentejuelas, en textura de terciopelo, con acabado de charol y en tonos metalizados. Las de punta suelen lucir más elegantes y estilizar más las piernas. Aunque todas las formas de punteras son bienvenidas.

Foto: Zara

Kitten heels

El encanto del kitten heel es que mantiene el tacón en el calzado pero con pocos centímetros. De esta manera, quienes no soportan unos stilettos con altura de rascacielos, pueden llevar la elegancia y la feminidad de los tacones sin sacrificar la comodidad. Este tacón bajito se puede lucir en zapatillas, sandalias, slingbacks, mules, y hasta en botas y botines.

Foto: Massimo Dutti

Algunos tipos de botas planas y con tacón bajo podrían verse hermosas en looks elegantes. Para reuniones con familiares y amigos en las que no acordaron vestir formales, tienen espacio algunos tenis en outfits casuales. La elección del calzado dependerá no solo de lo que diga una tendencia para “las fiestas”, sino del estilo, el gusto y la personalidad de quien lo llevará.

Leer también: Sydney Sweeney deslumbra en minivestido rojo, el color favorito del mes

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters