El 21 de agosto fue la fecha fijada para el estreno de la nueva serie de HBO Max “La casa del dragón” (House of the Dragon es su título original en inglés), la precuela de “Juego de Tronos” -o Games of Thrones-, uno de los proyectos más exitosos del canal. A la par, Stradivarius anunció el lanzamiento de una colección inspirada en la historia.

Al parecer, las líneas de ropa vinculadas con títulos del streaming podrían estar teniendo buena aceptación. Como ejemplo, podemos recordar que con la cuarta temporada de Stranger Things (Netflix) fueron muchas las colaboraciones que se dieron en el mundo de la moda, una de ellas fue con Pull and Bear, que forma parte del grupo Inditex, al igual que Stradivarius.

La casa del dragón x Stradivarius está pensada para captar la atención de los fans de "Juego de Tronos", pero seguramente va a tener nuevos adeptos de la recién estrenada precuela que se basa en “Fuego y sangre” (Fire and Blood), de George R.R. Martin, que se sitúa unos 200 años antes del inicio de “Juego de Tronos” para contar la historia de la Casa Targaryen.

Pero, volviendo a la moda, ¿qué nos ofrece esta colección cápsula?



Fotos: Stradivarius



Descubre la colección La casa del dragón x Stradivarius

La casa del dragón x Stradivarius trae una propuesta que es ideal para hacer la transición al otoño cercano, con prendas de efecto piel y colores oscuros. Predomina una gama cromática en tonos negro, blanco y rojo, muy cercano al vinotinto.

En cuanto a las texturas, se pueden conseguir terciopelo y tul, la cual acentúa el reinado de la tendencia de las transparencias, también destacan prendas de efecto piel y con textura de serpiente. Los detalles cut out y lace up son característicos en varias piezas. Incluyen tops de malla, un trend que se impone en estos meses, así como piezas con pelo, como abrigos y chaquetas.

Algunas de las prendas que se pueden conseguir son vestidos, minifaldas, pantalones de efecto piel, tops corseteros, abrigos, bodys, además de las infaltables playeras de algodón con algún mensaje o diseño alusivo a la serie.

Los accesorios también serán una forma de sumar un toque de “La casa del dragón” al look, tienen anillos, collares, cadenas corporales o body chains y arnés.





La casa del dragón x Stradivarius está a la venta desde el 22 de agosto en stradivarius.com/mx y en tiendas físicas seleccionadas, hasta ahora especifican que en México se puede conseguir en Stradivarius de la Av. Francisco I. Madero 53. La marca asegura que estará disponible en el resto de las tiendas que tiene en todo el mundo a partir del 5 de septiembre.

