Selena Gomez conquista Instagram sin una gota de maquillaje

Selena Gomez lo vuelve a hacer. Enfatiza con el ejemplo que es posible mostrar un rostro lavado de vez en cuando, sin maquillaje y sin complejos. Esta práctica se ha hecho constante en la comunicación que mantiene con sus fans, pero ahora cobra un nuevo significado al ser la mujer con más seguidores en Instagram, donde cuenta con más de 398 millones de seguidores.

Nos encanta enfatizar que además es fundadora de una marca que, no en vano, llamó Rare Beauty, que reúne productos para el cuidado facial y también de maquillaje, bajo la intención de realzar la belleza sin esconder lo que hace único a cada quien. Porque es posible tener días para mostrar la cara totalmente lavada, pero también momentos de usar el maquillaje como un instrumento que nos ayuda a exaltar nuestra belleza y a sentirnos más lindas cuando lo aplicamos.



Selena ha sido constructora de un mensaje coherente de amor propio, sin dejar de mostrar su vulnerabilidad en ocasiones, muchas veces debido a sus afectaciones de salud. No solo se deja ver al natural consciente de su poder mediático, recordando que todas podemos presentar un granito o una mancha, y no hay nada malo en ello, sino que también ha manifestado con fuerza la aceptación de su cuerpo y ha llamado a no opinar sobre la figura de las demás personas.



Con selfies, Selena Gómez muestra su belleza natural

En una publicación que compartió empezando la semana en Instagram, la cantante compartió un par de fotos donde luce sin una gota de maquillaje. Se puede ver a Selena de cara lavada, con algunas rojeces tenues en el rostro.

Pero también se percibe que tiene una piel cuidada, sin signos de deshidratación, con una luminosidad sana y bella. En el post también lleva su cabellera suelta, en sintonía con la naturalidad de su cutis. En las imágenes, se logra ver que luce un top negro que podría ser deportivo y nos hace pensar que quizá acababa de ejercitarse al momento de tomarlas, pero también que, simplemente, está en casa, cómoda, como cualquiera.

La cantante eligió el dúo de selfies para celebrar el éxito que vive Miley Cyrus con su nuevo disco, Endless Summer Vacation, y quien recientemente lanzó el tema Violet Chemistry. Solo esas dos palabras que titulan la canción componen el texto del post, en el cual Selena etiquetó a su amiga Miley y ella no tardó en compartirlo en sus historias.

El medio Page Six registró que la publicación donde Selena Gomez se muestra al natural acumuló un millón de likes en apenas 8 minutos. En unas 18 horas ya pasó los 18 millones de "Me gusta".





La belleza natural de Selena Gomez en Instagram

En febrero, Selena Gomez publicó otras fotos que promueven un mensaje similar.

En esta muestra una melena con rizos naturales.

Aquí deja ver un granito que resalta sobre su piel.

La mujer más seguida de la red social donde a la mayoría le gusta lucir su mejor imagen habla de un concepto de belleza que está permeando en las nuevas generaciones. ¿Perfección? No.

