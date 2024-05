Renata Notni es una artista que se ha abierto paso en la gran pantalla y en el mundo de la moda. Su belleza y autenticidad no pasaron desapercibidas para Glamour, revista que recientemente la ha invitado a protagonizar su portada del mes de mayo. Si quieres saber más detalles de su maquillaje y sus mejores looks en esta edición, aquí te contamos más.

"Reconociendo su valor y teniendo en claro quién es y hacia dónde va, Renata Notni se encuentra en su etapa más libre, auténtica y congruente. Como estrella de portada de Glamour Mayo y siendo embajadora de L'Oréal Paris, la actriz mexicana nos comparte su compromiso con inspirar a más mujeres a través de sus proyectos y sus metas", comentó la reconocida revista de moda y belleza.

El maquillaje de Renata Notni

Lo más importante para lograr un maquillaje exitoso es tener una piel preparada, limpia e hidratada. Ese en el lienzo perfecto y Renata Notni lo sabe. En la portada de Glamour del mes de mayo, además de su piel luminosa, destacó el maquillaje de sus ojos.

Realzaron su mirada con un efecto ahumado en tonos burgundy y pestañas XL. El delineado negro también fue protagonista, lo aplicaron incluso en la línea de agua, para lograr una mirada intensa y dramática.

Foto: Instagram @rennotni y @glamourmexico

Para resaltar sus mejillas con naturalidad, Renata Notni llevó un rubor suave. Sus labios lucieron carnosos, pero muy naturales, los cuales destacaron con un labial nude. La artista posó con su cabello suelto, peinado de lado y con un poco de volumen en la parte superior.

Los mejores looks de Renata Notni

En la sesión de fotos, vistió prendas de sastrería, piezas de cuero y básicos de armario, como unos jeans o una camisa de rayas. Además de colores neutros, también incorporó tonos más vivos como verde. Vistió marcas como Chanel, Fendi, Jacquemus, Maison Margiela y Miu Miu, entre otras. Unas zapatillas en verde neón, de Loewe, y unas sandalias de tacón rojas, de Louboutin, destacaron por su color.

Además del top de cuero que usó en la foto de portada de Glamour, de Gucci, nuestro otro favorito fue el conformado por un saco Chanel, sin top debajo, y un short de látex de la marca Maison Margiela.

Foto: Instagram @glamourmexico

Renata Notni definió a la revista su estilo como enigmático y camaleónico. "Me gusta explorar, dependiendo de cómo me sienta. También diría que es cómodo, porque quiero sentirme ‘yo’, no como si estuviera disfrazada. Y me considero una persona arriesgada, adoro probar cosas nuevas en mis outfits. Además, soy fanática de los básicos: un blazer negro oversized o unos buenos jeans, por ejemplo, son un must para mí", declaró la actriz mexicana.

