El tercer domingo de junio se celebra el Día del Padre en México. Este año, la fecha específica es el 16 de junio, es decir, el fin de semana. ¿Ya tienes el regalo para papá? Aunque compartir momentos en familia es maravilloso, bien sea en el hogar, en un restaurante o en un viaje corto, poner un obsequio en sus manos es una manera de demostrar nuestro cariño a ese padre especial: esposo, papá, tío o abuelo.

Los detalles que podemos conseguir en los departamentos de ropa, accesorios, joyería, cosméticos y perfumería pueden ser cuantiosos. Investiga si hay algo que le hace falta, los objetos prácticos y utilitarios son un gran regalo la mayoría de las veces. Pero también puedes elegir algo que sientas que puede ser especial para él, como una joya personalizada. Sigue las pistas de sus gustos, al fijarte detalladamente en lo que él viste, tendrás muchas claves.

Ideas de regalo para el Día del Padre

Un nuevo perfume

Seguramente tiene sus fragancias favoritas definidas, pero puedes invitarlo a probar nuevos aromas con tu regalo. Este año fue el lanzamiento del eau de toilette For Him Vetiver Musc, de Narciso Rodríguez. Es una fragancia amaderada y fresca, con “olor a limpio”, tendencia que ha calado en el gusto tanto de hombres como de mujeres. No es una fragancia intensa, así que es ideal para probar algo nuevo y para llevar en el día a día.

En las notas de salida, predominan cardamomo, nuez moscada y ciprés.

En las de corazón, prevalecen los aromas florales del geranio bourbon y la lavanda, en mezcla con los de algas rojas y el emblemático almizcle de la firma.

En la base de la fragancia: vetiver, cedro y pachulí.

Dónde: Liverpool

Una cangurera con dosis de color

Este 16 de junio, motiva a ese papá especial a renovar sus bolsos con una dosis de color. Si tiene una personalidad jovial y se atreve a experimentar con diferentes colores, busca un pieza que no sea de tonos tradicionales como el negro y el café. Si usa riñoneras, esta azul nos encanta y es una apuesta ganadora para el verano y lo que resta del año. Como está elaborada en piel, quedará bien con outfits tanto deportivos como casuales.

Dónde: longchamp.mx

Skincare para papá

Cada vez son más los hombres que cuidan la piel del rostro con productos especiales de skincare. Además de la limpieza, es importante que hidraten el cutis en un solo paso. Para ello, puedes regalarle el Fresh Moisturiser for Men de la marca vegana austríaca Ringana.

Contiene cafeína y jengibre, mezcla que revitaliza, reafirma y protege la piel de daños causados por agentes externos. Además, es bueno para usar después del afeitado, porque contiene aceite de higo chumbo (rico en ácido linoleico) y aceite de cáñamo, que ayudan a calmar e hidratar la piel.

Dónde: ringana.com

Una pulsera

Las pulseras son piezas capaces de elevar cualquier look casual. Si estás buscando un regalo especial para este Día del Padre, puedes optar por una joya de calidad, con diseño atemporal. En Joyerías Bizzarro puedes conseguir varias propuestas. Esta pulsera es de acero negro, resaltada con un sofisticado detalle de oro amarillo; es masculina, elegante y moderna.

Dónde: Joyerías Bizzarro

Tenis básicos con estilo

Unos tenis nunca están de más. Es el calzado del momento, que se adapta a todos los estilos y edades. Un diseño blanco, básico y casual, es perfecto para todos los padres. La marca Axel Arigato tiene el modelo unisex Dice Lo PES como parte de su colección primavera, elaborados con poliéster reciclado, sustraído de botellas recicladas y otros residuos de este material. Su silueta es urbana y minimalista, combinará con todo en esta temporada y más adelante.

Dónde: axelarigato.mx / El Palacio de Hierro

