Si hay alguien que sabe la forma perfecta de causar revuelo a sus paso es sin duda alguna Eiza González, la actriz mexicana que ha estado triunfando en Hollywood es fuente de inspiración para muchas mujeres por nunca dejarse vencer y lograr sus metas como toda una actriz profesional.



Sin dejar de lado su capacidad actoral y el empeño que ella pone en su trabajo, su estilo tan pulido es una de las cualidades más top de Eiza, ya que siempre roba las miradas con cualquier prenda (sin importar que tan básica sea). Pero, otra cualidad que le podemos admirar o envidiar es que ella donde pone el ojo, pone a bala y siempre está acompañada de algunos de nuestros crushes más candentes.



Tan solo en este 2020, la sonorense acaparó los estelares luego de que se difundieran una serie de imágenes en las que parece disfrutando del mar y las playas de Los Cabos, en compañía del actor estadounidense Timothée Chalamet (relación que se especula ya terminó), Eiza Gonzalez vuelve a causar furor con sus “nuevas conquistas”.

Así que no dejes de leer, pues el pasado fin de semana, Eiza González fue captada en el centro de Los Ángeles con un guapo modelo que estamos completamente seguras que te dejará suspirando al final de la nota.



Foto: @eiizagonzallez

Aunque muchos medios americanos calificaron a su acompañante como “un hombre misterioso”, los fans de Eiza se dieron a la tarea de saber un poco más sobre con quién andaba esa noche Eiza González. Muchos de ellos se dieron la gran sorpresa de sus vidas al saber que estaba disfrutando de la compañía de el modelo Dusty Lachowicz.



Eiza Gonzalez & Dusty Lachowicz out for coffee in Los Angeles yesterday

(November 8, 2020) pic.twitter.com/T4S886TvMl

— Eiza Gonzalez Updates (@EizaGonzalezUpd) November 9, 2020