Por qué no es buena idea degrafilarte el pelo

Todas queremos llevar una cabellera de ensueño, lo cual implica conocer los productos, estilos y cortes que le sientan bien a nuestro tipo de pelo. Por ello, y para mantenerlo saludable, hay cosas que debes pensar dos veces antes de pedírselas a tu estilista, como lo es el degrafilado.

Sí, los cortes degrafilados aportan mucha textura y quitan peso a tu melena. Son una excelente opción para renovar tu look, ya que agregan movimiento. Sin embargo, no garantizan que tu cabello conserve la estructura que deseas.

Por lo anterior, si quieres evitar cometer un error que te ponga "los pelos de punta", en De Última te explicamos los motivos por los que no es buena idea degrafilar el cabello.



Foto: Pixabay

¿Qué le pasa a tu pelo cuando lo degrafilas?

Degrafilar el pelo no es complicado, a comparación de otras técnicas. Los estilistas suelen realizar este efecto con tijeras o navajas para crear capas sutiles, por lo que se hace de manera sesgada en mechones internos.

El secreto en el degrafilado es que los cortes se realizan de manera diagonal y en capas finas. Solo así se logra el movimiento tan propio que lo caracteriza y que a muchas les encanta.

Y es que la inspo de este look surgió con las actrices más top de la década de los años 70. A partir de entonces, el degrafilado se convirtió en una alternativa para cuando tienes ganas de renovar la apariencia de tu cabello, pero no quieres arriesgarte demasiado.

La mala noticia es que no es una técnica que favorezca a todos los tipos de pelo. Es más, en algunas melenas crea efectos no deseados, provocando que el resultado no te deje satisfecha.



Foto: Pixabay

Leer también: Arisita desfila por red carpet con vestido transparente

Evita degrafilar tu pelo si es rizado

Expertos en hairstyle, como L'Oréal París, coinciden en que el degrafilado tiene sus excepciones y una de ellas aplica con el pelo rizado. La razón es que dicha técnica puede hacer que las hebras pierdan su patrón y definición natural.

El degrafilado en melenas rizadas también produce frizz. El exceso de volumen agrega peso desde la raíz hasta el tallo y, en consecuencia, producirá un efecto fosco o esponjado. De esta manera, te resultará más difícil controlar tu cabello.



Foto: Pixabay

No te degrafiles si tienes poco pelo

El degrafilado implica quitar peso de medios a puntas, así que si tienes poca densidad de pelo lo mejor que puedes hacer por tu melena es texturizarla.

Para generar textura deberás enfocarte en las puntas, siempre y cuando tu objetivo solo sea generar movimiento. Con el texturizado también te aseguras que tu cabellera no se vea con el típico corte en bloque recto. En este caso, la técnica "pointcut" y "slicing" te serán de gran ayuda.



Foto: Pixabay

El degrafilado produce frizz

El frizz se genera cuando el corte del degrafilado deja las puntas excesivamente delgadas, sobre todo, al realizarlo con navaja. La diferencia de hacerlo con tijeras dentadas es que estas cortan el pelo respetando la forma del folículo, pero eso no disminuye las probabilidades de obtener un efecto grifo en tu melena.

El degrafilado puede generar orzuela

Cuando el degrafilado no se realiza de manera correcta, existe el riesgo de quebrar las puntas del pelo.

Las puntas abiertas aparecen cuando la cutícula que recubre la fibra capilar se encuentra debilitada y muy delgada. Asimismo, toma en cuenta que otros factores, como la deshidratación, el clima, el exceso en el uso de herramientas de calor y la alimentación, repercuten en la fuerza de tu cabello.



Foto: Pixabay

Antes de renovar tu look, te sugerimos consultar con un estilista profesional para que te oriente sobre si el degrafilado es compatible con tu melena. Recuerda que la estructura, densidad y porosidad influyen en el tipo de resultados que puedas obtener.

Leer también: Belinda impone tendencia con las botas altas más hot de la temporada

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters