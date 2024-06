El Día del padre es la ocasión ideal para que los hombres se luzcan y celebren con estilo. Este 2024 las tendencias de moda veraniega ofrecen una variedad de accesorios que pueden elevar tu outfit básico de camisa y pantalón. Aquí te mostramos cómo estos elementos pueden darle un giro moderno y elegante a tu atuendo.

Reloj

Un reloj sigue siendo un accesorio esencial. Actualmente los relojes con correas de acero inoxidable o cuero están en tendencia, especialmente aquellos con diseño minimalista. Un reloj con correa de cuero marrón combina muy bien con una camisa blanca y pantalón beige para un look refinado y monocromático.

Si prefieres un conjunto más casual con jeans, un reloj con correa de acero inoxidable añade un toque sofisticado y se adapta perfectamente a una camisa de color sólido. Este look es ideal para una cena formal con la familia, ya que un reloj elegante complementa tu atuendo y se convierte en un accesorio esencial.

Foto: H&M

Chaqueta 'Utility'

Estas prendas en tonos neutros como el caqui o el verde oliva, vienen con múltiples bolsillos que no solo son prácticos, sino que también aportan un toque moderno y utilitario a tu look. Combina una chaqueta 'utility' con una camisa ligera y pantalones de vestir para un look versátil y pulido.

Si tu plan este Día del padre es ir a una excursión familiar o un día en el parque, este conjunto no solo proporciona una capa adicional para el clima cambiante, sino que también te da un aire moderno y preparado.

Foto: Pull&Bear

Leer también: Tendencias de joyería irresistibles para lucir en verano

Brazalete o pulsera

Esta temporada las pulseras con diseños en cuero, acero inoxidable y materiales naturales están en tendencia. Un brazalete de cuero trenzado o una pulsera de cuentas de piedra pueden complementar un reloj y añadir un detalle interesante a tu conjunto de camisa y pantalón de vestir.

Foto: Tous

Lentes de sol

Este 2024, las gafas con monturas clásicas como las aviador y las wayfarer están de moda, así como las monturas de carey y los colores neutros. Combina unos lentes de sol con montura metálica con una camisa blanca y pantalón de lino para un look elegante y fresco.

Foto: RayBan.com

Blazer para hombre

Los blazers ligeros en tonos neutros como gris, azul marino y beige están en tendencia ofreciendo una opción fresca y moderna. Un blazer gris puede ser la capa perfecta para una camisa de vestir y pantalón formal, adecuado para una cena o una reunión importante.

Foto: ZARA

Este Día del padre, no se trata solo de vestirse bien, sino de expresar tu estilo personal con confianza. Con estas prendas y accesorios de moda, cualquier padre puede transformar un conjunto clásico en un look inolvidable y con estilo. ¡Feliz día del padre!

Leer también: Tenniscore, la tendencia que agrega toques deportivos a la moda

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters