Paola Rojas es una de las periodistas más reconocidas de México, al contar con una gran trayectoria en los medios de comunicación que la ha llevado a ganarse el reconocimiento y el amor de los televidentes. La conductora también ha logrado destacar en el mundo de la moda, ya que no pierde la oportunidad de enamorarnos con todos y cada uno de sus looks.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Paola Rojas suele compartir con sus casi 2 millones de seguidores los outfits más elegantes, sofisticados y glamurosos que imponen tendencia de inmediato, pues su buen estilo y gusto por la moda habla por sí solo.

La periodista se inclina por un estilo formal al que le agrega un toque de sensualidad, además de que nunca se olvida de lucir las tendencias más prometedoras de la temporada y lo confirmó al lucir un look de impacto con una minifalda de cuero.



Foto: Instagram @paolarojas

Leer también: Fashion Week México toma las alturas de Reforma en su segundo día



Paola Rojas cautiva a todos al lucir una minifalda de cuero

La conductora del programa “Netas Divinas” nos mostró que una minifalda de cuero es una de las prendas más fáciles de combinar, además de ser un básico del clóset que nunca pasa de moda, incluso en primavera.

Paola Rojas posteó una fotografia vistiendo una minifalda de cuero negra con volantes que le dieron movimiento a su look, una pieza con la que nos presumió su figura de impacto y sus piernas supertonificadas.

Un atuendo elegante que combinó con una blusa abotonada blanca con líneas negras creando la combinación perfecta.



Foto: Instagram paolarojas

A este atuendo que vamos a querer replicar de inmediato para ir a la oficina y no pasar desapercibidas, Paola agregó unos tacones negros de correas con punta y tacón fino. Llevó una melena con ondas naturales, así como un maquillaje ligero que no le restó atención a su look.

La periodista nos ha demostrado que su clóset está lleno de prendas de cuero, pues estas son un atemporal que además de poder combinarlas con todo, también puedes agregarlas a tu look cualquier época del año y verte espectacular.



Foto: Instagram @paolarojas

Leer también: Ary Tenorio, novia de Luisito Comunica, lanza bolsas hechas de nopal

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters