Miguel Bosé y sus hijos usan falda para la alfombra roja de “Godzilla”

El pasado fin de semana el cantante español Miguel Bosé asistió al estreno de la película “Godzilla”, pero no lo hizo solo, en esta ocasión fue acompañado por primera vez por sus dos de sus cuatro hijos.



La cita fue en el Teatro Chino de Hollywood y para este evento los tres lucieron el mismo look: camisa blanca y corbata y americana negras combinadas con una falda plisada negra hasta los tobillos. Y no se han olvidado de un complemento para completar su outfit: unos tenis del mismo color y unas gafas de sol.

Esto ha llamado la atención en redes sociales, mientras hay usuarios que descalifican que los niños hayan vestido falda, otros aplauden el look.



¿Qué opinas?