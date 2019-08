Microtendencias de la moda de 2019

Cada temporada, se siguen diversas tendencias que invaden los desfiles, las revistas y las tiendas. Pero hay otras más que, de manera discreta, cobran protagonismo y se ven tanto en los looks de street style como en las redes sociales. A estas, que tienen un eco menor en la industria, se les conoce como microtendencias.

Por lo general, estas “pequeñas” inspiraciones son detectadas por personas con un agudo sentido por la moda, como estilistas o instagramers. También, suelen ser conceptos que no todo el mundo llevaría, lo que los vuelve diferentes, arriesgados y, a veces, son considerados extravagantes.

Estas microtendencias, además, se caracterizan por ser demasiado específicas, es decir, un elemento en particular, una nueva manera de llevar una prenda o complemento, un color o una mezcla de tonalidades especiales, o un accesorio fuera de lo común. Lo cierto es que estos pequeños detalles terminan por convertirse en un hit y cambian de manera radical un look.

Si bien estos conceptos suelen aparecer a mediados o al final de cada temporada (y, por lo tanto, su fugacidad es inminente), algunos de estos pueden adaptarse para seguir usándose más adelante. La clave está en identificar aquellas que son favorecedoras, discretas o que ya se han visto con anterioridad.

Esta temporada, por ejemplo, las blusas con nudo han conquistado a fashionistas y celebridades. Debido a su aire relajado y frescura, son una excelente opción para sobrellevar el calor. Por otro lado, el color block, que refleja alegría y viveza al igual que los días de verano, se impone en una variedad de piezas.

Las plumas abandonan el terreno de lo formal y la noche para lucirse durante el día, desde looks casuales hasta atuendos perfectos para ir a la oficina. Ya sea a través de una blusa o vestido o, bien, un accesorio. Este detalle es una constante en las colecciones de las firmas de lujo, sea en invierno o, como vemos ahora, en verano.

Respecto a los accesorios, cobran popularidad los collares dorados. La diferencia es que se llevan en conjunto (en pack): de tres piezas en adelante y en diferentes largos para lucir aún más. Asimismo, las gafas XL de estilo esquiador es otro de los complementos triunfadores en Instagram, que aporta estilo y da un toque edgy a las fotografías.

Conoce las microtendencias del verano que te ayudarán a darle un giro a tu look. Aprende a llevarlas y a identificar los detalles que te permitirán adaptarlas al entretiempo y lucirlas en otras temporadas.

Nudos al alza

(Falda: Rag & Bone, Zapatos: Saint Laurent, Aretes: Uterqüe)

Las blusas con nudo son perfectas para llevar en el verano, el entretiempo y cualquier día caluroso en la ciudad. Son frescas y pueden combinarse con piezas formales o casuales. Famosas como Emily Ratajkowski y Hailey Bieber ya se han sumado a esta microtendencia y las llevan en sus looks de calle. Si tienes un abdomen plano, una excelente opción es una blusa corta anudada al frente. Suma unos jeans blancos o azules y unos wedges para conseguir un outfit relajado. Otra alternativa es elegir una blusa que llegue a las caderas con un nudo enfrente o de lado. Esta luce elegante con unos pantalones formales blancos o rosas, mientras que, si apuestas por una falda larga de mezclilla y unas sandalias de tiras, consigues un look casual para llevar en el fin de semana o, incluso, en un viernes de oficina.

El toque dorado

(Vestido: Alexandre Vauthier, Zapatos: Cult Gaia, Bolsa: Maison Etnad)

Hasta un little black dress cambia por completo si se complementa con las joyas correctas. La tendencia del momento es el pack de collares dorados. Sí, una sola pieza no basta, hay que lucir varias de estas colgadas al cuello para darle un giro contemporáneo al look. La clave está en que sean de distinto largo para que llamen la atención. Como el objetivo es que se vean, es preferible llevarlos con tops de tirantes o strapless, blusas con algunos botones abiertos o con vestidos de escote en V. Para un look de fiesta, combina un minivestido dorado con unas sandalias y bolso de cadena. Asegúrate de que la pieza deje al descubierto tu cuello. Para llevar esta microtendencia en el trabajo, apuesta por una camisa blanca o negra y abre el cuello para que luzcan los collares.

Juegos de color

(Pantalón: Pushbutton, Zapatos: Neous, Bolsa: TL-180)

La clave para acentuar los bloques de color está en combinar matices vibrantes o, bien, tonos claros con otros más llamativos u oscuros. Por ejemplo, puedes llevar un pantalón formal de color azul rey con un blusa rosa o un blazer rojo, y complementar con unos tacones amarillos o rojos, así como con una bolsa verde. Es importante que las tonalidades guarden armonía (combina colores primarios entre sí o primarios con secundarios) para no lucir exagerada. “Para saber si un color favorece a la persona, este debe probarse cerca del rostro, ya que el contraste con la piel es un buen indicador”, recomienda el coach en imagen Antonio Acosta. La opción más sencilla es buscar piezas con bloques de color. Balenciaga propone chamarras deportivas con combinaciones de azul, rosa y rojo.

Las gafas estrella

(Pantalón: Miguelina, Camisa: Zara, Gafas: Gucci)

Seguramente ya viste en alguna revista o ¡muchas! publicaciones de Instagram el accesorio del momento: unas gafas de tamaño XL que recuerdan a las que usan los esquiadores. Si eliges este modelo, podrás usarlo en las siguientes temporadas, porque los lentes de gran tamaño nunca pasan de moda, ya que protegen no solo los ojos, sino todo su contorno y ayudan a ocultar los signos de cansancio. Unas gafas de estilo esquiador, de acuerdo con la propuesta de Gucci, lucen bien desde con una camisa, jersey y pantalones de mezclilla, hasta con un conjunto de pants y chamarra. Otra alternativa muy casual es usarlos con una camiseta y cárdigan holgado. Los modelos cuentan con bordes o detalles dorados, además de contrastes de color entre el armazón y los cristales.

Envuelta en plumas

(Jeans: Zara, Top: Attico, Zapatos: Marni)

Las plumas reflejan delicadeza, glamour y mucho estilo. Olvídate de las antiguas reglas de llevarlas solo en situaciones formales: ahora se usan a todas horas en tops, vestidos, trench, capas, así como en zapatillas y bolsos. Firmas como Loewe proponen tops llenos de plumas, combinados con faldas asimétricas y botines; mientras que Gucci apuesta por llevarlas en vestidos y accesorios. Una manera sencilla de llevar esta microtendencia en el día a día es a través de un crop top, ya sea en un color vibrante como rosa o en uno más suave como azul pastel. Basta sumar unos blue jeans, unas sandalias de tacón y unas gafas para lograr un atuendo de fin de semana. Para la oficina busca un vestido blanco arriba de la rodilla con detalle de plumas y llévalo con unos zapatos de tacón bajo.