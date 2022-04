Estamos a casi un mes del evento más esperado por los amantes de la moda, pues si te fijas en cualquier calendario, mayo se encuentra a la vuelta de la esquina y con esto lo único que esperamos es que llegue el tan esperado “primer lunes de mayo”.

Si bien durante estos dos años la pandemia nos privó del despliegue de esta alfombra roja en la fecha que tenía que ser, para este 2022, el evento organizado por Anna Wintour en beneficio de uno de los museos más hot de Nueva York regresa cargado de celebrities, moda y unos presentadores que realmente no te puedes perder.

Como estamos contando los días para que sea mayo y abril pase demasiado rápido, aquí te contamos todo lo que debes saber y tenías miedo de preguntar sobre la MET Gala, así que pon atención, ya que te puedes llevar más de una sorpresa en esta edición de la noche más fashionista del año.



Foto: Instagram @metmuseum



¿Cuál es el tema de la MET Gala de este año?

Si eres una amante de la moda de hueso colorado, es mejor que vayas pidiendo un permiso en tu trabajo o que liberes tu agenda, pues en este 2022 regresa el primer lunes de mayo, así que la fecha que debes recordar y marcar en el calendario es: el 02 de mayo.



Para esta fecha, la escalinata del Museo Metropolitano de Arte se llenará de una larga alfombra roja donde el tema central de la nueva muestra es “In America: An Anthology of Fashion”. Dicho tema es la continuación de “In America: A Lexicon of Fashion”, pues tiempo atrás se anunció que estas dos exhibiciones serían en dos partes y, por lo mismo, las más ambiciosas que el recinto ha mostrado.



Foto: Instagram @metcostumeinstitute

Aterrizando un poco en el tema de este año, Max Hollein, director ejecutivo del Museo Metropolitano de Arte, declaró en un comunicado de prensa lo siguiente: “In America: An Anthology of Fashion aterriza en dos partes la forma en que la moda refleja la evolución de las nociones de identidad en Estados Unidos. Al mirar el pasado a través de esta lente, podemos considerar el impacto estético y cultural de la moda en los aspectos históricos de la vida estadounidense”.



El comunicado de prensa que extendió el Museo Metropolitano de Arte explica que la muestra indagará en sastres, modistas y diseñadores que tristemente han quedado en el olvido de la historia americana y que con esta exposición tendrán el reconocimiento que se merecen.

En esta muestra se presentarán piezas de hombres y mujeres que datan del siglo XVIII hasta nuestros días, en viñetas instaladas en salas de períodos seleccionados. Según Vogue España, se expondrán aquellos momentos donde la moda americana destacó en la historia del vestido y hay una recreación de la Batalla de Versalles de 1973, momento donde la moda americana y la francesa se vieron cara a cara con sus formas de ver el diseño de las prendas femeninas.



Leer también: Aquí los peinados que debes probar durante estos días de sol



El tema de la alfombra roja y sus presentadores

Explicado el tema de la muestra que el MET exhibirá hasta septiembre de 2022, es momento de hablar del evento que le sigue robando el sueño a las amantes de la moda y ese es el macro desfile de celebrities en la escalinata del MET.

Para este año el concepto de la alfombra roja del MET es “Gilded Glamour”, la cual hace referencia a una época de la historia de Estados Unidos donde la moda de las altas esferas de la sociedad americana era bastante opulenta.

Según la edición española de Vogue, esto es un término bastante irónico que usaba el autor Mark Twain en su obra “The Gilded Age: A Tale of Today”. La obra de Twain es una sátira a la avaricia y la corrupción que vivió la sociedad, además, explica a detalle el reflejo de las nuevas fortunas amasadas gracias a medios como el ferrocarril, la fiebre del oro y describe una estilo de vida donde las apariencias son lo único que importan.

Otro dato importante es que este dress code lo comunicó la editora del New York Times, Vanessa Friedman, en un tuit donde nos adelantó los nombres de las personas encargadas de ser los presentadores del “Super Bowl de la moda”.

La edición 2022 de la MET Gala tendrá a la actriz Blake Lively que junto a su pareja Ryan Reynolds serán los responsables de ser los conductores principales de la gala benéfica. Además, el perfil de Instagram del Met Costume Institute posteó un video confirmando que, además, Regina King y Lin-Manuel Miranda serán coanfitriones de la gala.

Aunque estamos muy emocionadas por el hecho de que veremos a alguien de origen latino como Lin-Manuel Miranda siendo uno de los anfitriones, nosotras esperamos con ansias el vestido que usará Blake Lively, pues en las últimas dos ediciones de esta gala no vimos caminar a Lively en las escaleras del MET.



Leer también: TikTok: Fue a teñirse el pelo para sus 15 años y quedó calva

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters