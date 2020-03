Estamos en una época difícil. Las cuarentenas mundiales han hecho que miles de personas se queden en casa. Aunque pensamos que esto es lo mejor, esto podría descolocarte en cuanto a qué debes usar para estar en tu casa. No te preocupes, solo debes de vestir lo que te haga sentir cómoda y si eso incluye zapatillas y un gran vestido, entonces hazlo.

Ver a nuestras celebridades en sus casas nunca ha sido raro y pese a que luego se escapan del frío y de la ciudad y presumen su increíble cuerpo en la playa, en esta temporada lo mejor es quedarse en casa, lavarse frecuentemente las manos y evitar el contacto social. Por ello, ahora parece que la nueva tendencia es ver quién se encuentra en casa y si desde ahí puedes experimentar con tu look, entonces será lo mejor.

Leer también: Yalitza Aparicio tiene el mejor vestido para mujeres bajitas

Como ejemplo, tenemos a nada más y nada menos que Maribel Guardia, quien hace unas horas compartió uno de sus looks para pasar la “cuarentena” con todo el estilo fashionista que la caracteriza. Con un vestido envolvente con estampado de jirafa, Maribel presumió no solo un escotazo, sino sus magníficas piernas, dejando claro que ella es la reina del estilo y de tener una gran figura.



Sin duda, este look compuesto por un vestido largo y animal print, es lo mejor si te quieres sentir cómoda en tu casa. No solo te dará frescura, sino que además estará en super tendencia. No olvides que estar en confinamiento debido al COVID-19 no tiene por qué arruinarte tu estilo e imagen. Puedes optar por un peinado largo como el de Maribel y un poco de maquillaje: con una base ligera y rimel será lo ideal.

Leer también: Influencer lame inodoro para crear "Coronavirus Challenge"

Prefiere estampados de cebra, jirafa o vaca, ya que esta temporada seguirán sonando muchísimo y más en temporada de calor. Combina tu vestido con unos sneakers o, si lo prefieres y te sientes cómoda, elije unos tacones estilo kitten, que serán tus aliados en esta etapa de cuarentena.

Leer también: Estampado de Vaca, ¿cómo llevarlo?

¿Qué te pareció?