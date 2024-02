¿Lista para celebrar el día más romántico del año? Sin importar si disfrutarás este 14 de febrero con tus amigas, tu pareja o en el trabajo, lo importante es lucir espectacular y con estilo. Mariana Rodríguez lució un look encantador ideal para San Valentín, fácil de replicar. Decidió darle protagonismo a una prenda con corazones que elevó su outfit cómodo al instante.

Con esta prenda estrella y un look monocromático de color blanco, Mariana, compartió una foto en Instagram junto a su hija Mariel y también subió una foto junto a su esposo Samuel García con la frase: "Te amo". Los looks monocromáticos son una opción increíble para dejar descansar los outfits más clásicos.

Al igual que Mariana, puedes darle una oportunidad al blanco de convertirse en tu color insignia para este día, en contraste con corazones rojos. Será un giro original e inesperado para la celebración.

El outifit de Mariana Rodríguez ideal para San Valentín

Mariana Rodríguez lució un outfit total white protagonizado por unos skiny jeans de color blanco, una silueta que suele ser muy cómoda y ayudar a crear bonitos outfits. Complementó esta prenda con su suéter en tono blanco roto, con estampado de corazones. El suéter de "La Chabacana Mayor", como suelen llamarla sus seguidores, es sutil pero abraza la diversión.

Además, mantuvo esta armonía de colores en la elección de su calzado, unos tenis de la marca deportiva Nike en blanco y rojo, perfectos para lucir con pantalones skinny.

Por otra parte, Mariana Rodríguez ha demostrado en varias ocasiones que disfruta crear matching outfits con su hija. Esta vez lo volvió a hacer: mientras ella lucía este outfit, Mariel estaba vestida con una sudadera blanca con un gran corazón rojo al frente y al centro. Además, su sudadera tiene la leyenda: "Hapiness is where my heart is".

Foto: Instagram @marianardzcantu

¿Cómo encontrar el suéter perfecto para enamorar el 14 de febrero?

Este año, San Valentín cae en miércoles y, probablemente, te toqué ir a la oficina. Por lo que te animamos a llevar un outfit que celebre el amor por todo lo alto. Es muy fácil replicar el outfit de Mariana. Puedes conseguir un suéter similar en tiendas como Shein, Temu o Urbanic, y puedes combinarlo con unos jeans blancos o rojos, si quieres un toque más arriesgado. Para que tu outfit tenga un aire más femenino, también podrías apostar por un falda estilo colegiala blanca, negra o gris.

Foto: Temu y Urbanic

Otros outfits con corazones de Mariana y Mariel

A principios de enero de 2024, Mariana Rodríguez compartió una foto en la que luce otro matching outfit junto a su hija. Ambas lucieron un suéter de punto con estampado de corazones, Mariel en estilo cárdigan y Mariana optó por un modelo cerrado y con cuello redondo. Además, derritieron de ternura las redes sociales al lucir unos gorros en crema con pompones peludos en color café.

Foto: Instagram @marianardzcantu

Hace seis días, Rodríguez subió una nueva foto de Mariel con una diadema y un conjunto repleto de corazones, en diferentes tonos de rosa y rojo, indicando en la publicación que la pequeña estaba lista para vivir al máximo el mes de febrero.

Ahora que ya conoces este outfit de Mariana Rodríguez, ¿te gustaría replicarlo para verte glamorosa el 14 de febrero?

