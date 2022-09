Maquillaje patrio para lucir espectacular el 15 de septiembre

Estamos en víspera de los festejos por el 15 de septiembre y el amor por México se siente tan latente en estos días que se expresa de múltiples formas, como la vestimenta, los peinados y el maquillaje.

Es la única noche en que la inspiración para el maquillaje ideal es la bandera de nuestro país y nadie le tiene miedo a combinar colores tan vivos como el verde y el rojo.

Es por eso que traemos una dosis de inspiración para que te guíes en tu makeup para la noche mexicana, que va de lo más sencillo para quienes se les complica hacer algo detallado por cuestión de tiempo, hasta lo más vistoso y digno de todo un makeup artist, pero que te sorprenderá lo fácil que es recrearlo.

El maquillaje te salvará de cualquier apuro por si no conseguiste outfit mexicano y no quieres pasar desapercibida durante las fiestas patrias, por eso es que aquí te tenemos las sugerencias más actuales para que no te pintes este año la típica banderita en el cachete.



Maquillajes fáciles para este 15 de septiembre



Ahumado tricolor

Hacer un ahumado tricolor te hará lucir una mirada profunda en los eventos de noche y lo mejor es que la técnica es la misma como si estuvieras haciendo un smokey eye normal, pero de color verde.

Recuerda aplicar el verde más desvanecido en la parte de arriba sin llegar a la ceja, si no queda perfecto se puede tapar con un poco de corrector y sombra blanca en el párpado móvil y el verde fuerte se aplica en la orilla del ojo teniendo cuidado con el difuminado en la zona donde está la sombra blanca.

El color rojo entra perfecto a manera de delineado en la parte inferior del ojo, tendrá la apariencia de un maquillaje profesional porque no estarás combinando los tres colores en el párpado.



Foto: Instagram @alesosa_mua



Delineado patrio

Estos trucos con delineado te sacarán del apuro si tienes un día complicado o te toca trabajar o ir a la escuela antes del festejo. Si no quieres estar con demasiados colores en la cara todo el día, estos delineados son para ti.

La idea es realizar tu maquillaje normal de todos los días y, a la hora de tu evento, con ayuda de delineadores de colores, pintarte diseños tricolor sobre tu párpado. Pueden ser tres líneas, una guía de puntitos o un corazón de cada color de la bandera.

Si no te dio tiempo de comprar los delineadores y lo único que tienes a la mano es el típico crayón tricolor que venden por todas partes para marcarte la banderita, puedes sacar el pigmento de ahí y marcarte estos diseños con ayuda de un pasador o un cotonete. Los labios rojos son perfectos.



Foto: Instagram @paulinadelcampoa

Leer también: Cuánto cuestan las lujosas medias de Yanet García



Rebozo mexicano

Desde que vimos este estilo de maquillaje en TikTok, como si fuera un rebozo, nos encantó por lo bien que luce. Para lograr que los colores se vean vibrantes recuerda aplicar primer para ojos y sellarlo con una sombra blanca o del color de tu piel.



Foto: Instagram @_ilsmakeup

Para las líneas de colores cuida que queden lo más delgadas posible, no tienen que ser perfectas porque al marcar las líneas del rebozo con delineador blanco o negro se va a cubrir la separación de colores.



Maquillaje usando un solo producto

Si comprar cada color de sombra o delineador por separado se te hace una idea poco práctica, puedes recrear un buen maquillaje con esta mini paleta a la que puedes sacarle el máximo provecho el resto del año porque incluye colores como negro y dorado.



Leer también: Diseños de uñas increíbles para celebrar las fiestas patrias

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters