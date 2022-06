Makeup no makeup: guía infalible para lograr un look natural

En el mundo del maquillaje, existen muchos trends que nos han enamorado de inmediato, pero definitivamente uno de nuestros favoritos, al igual que el de muchas celebridades, es la tendencia makeup "no makeup", una técnica para aplicar maquillaje de tal forma que parezca que no llevas puesta ni una sola gota.

Lucir un maquillaje natural es un estilo que, sin duda, va a ser el must ideal para acompañar tus looks veraniegos, pues para llevar un outfit para los días calurosos, un maquillaje fresco y sutil será tu mejor aliado.

La técnica makeup no makeup consiste en lucir una piel perfecta y luminosa, sin que parezca que te esforzaste demasiado, resaltando los rasgos del rostro de manera natural, creando un efecto glowy que no te tomará más de 5 minutos y a continuación te decimos cómo lograrlo y no morir en el intento.



Foto: Pinterest

Pasos a seguir para lograr un makeup no makeup que te hará lucir una piel de ensueño

Prepara la piel

Para lograr lucir una piel con efecto porcelana, deberás prepararla antes, para que esta se vea luminosa e hidratada, por lo que lavarla perfectamente y aplicar tus productos de skincare favoritos, como hidratante y serum, será clave para lucir un maquillaje natural, mientras proteges tu piel.



Foto: Instagram @jlo



Aplica poca base y corrector

Después de tener la piel lista, aplica un poco de base, muy ligera, para unificar el tono de la piel, pero para lograr la técnica de manera adecuada, deberás aplicar muy poca cantidad y con toques ligeros. Lo mismo con el corrector, solo aplica un poco en las zonas estratégicas del rostro para darle luz de manera natural.



Foto: Pinterest



Usa tonos nude

Los tonos nude juegan un papel muy importante en la técnica makeup no makeup, ya que en esta ocasión sí aplica la frase “menos es más”, por lo que reducir tus opciones de color a solo los tonos nude te dará el efecto deseado.

Lleva colores nude en párpados y labios.



Foto: Instagram @rosalia.vt



No te olvides del blush y máscara de pestañas

Como en toda técnica de maquillaje, el blush y la máscara de pestañas son un esencial. Aplicar un rubor color durazno y una capa ligera de rímel en tus pestañas hará toda la diferencia.



Foto: Pexels



Highlighter

Por último, pero no menos importante, el iluminador será tu bff a la hora de crear un efecto glowy en la piel, pues aplicar un poco en las zonas estratégicas del rostro, como en los pómulos, la nariz, las cejas, va a resaltar tus mejores facciones, lo que te dará esa luminosidad extra que tanto buscamos.



Foto: Pinterest

