Ludwika Paleta ha logrado conquistar el corazón de todos los televidentes mexicanos e incluso el de todas las amantes de la moda y belleza, ya que a sus 43 años posee un estilo impecable con el que no duda en darnos cátedra de estilismo sobre cómo ser la mejor vestida de la temporada y no morir en el intento.

No es un secreto que una de las épocas favoritas de la actriz es el verano, pues ha comentado en algunos posts que uno de sus pasatiempos favoritos es disfrutar de la naturaleza y la playa, además de robarse hasta los suspiros con sus outfits veraniegos con los que sale al descubierto su figura de impacto.



Foto: Instagram @ludwika_paleta

Y, recientemente, Ludwika Paleta no dudó en mostrarnos el talento de las manos mexicanas al vestir un huipil largo oaxaqueño que nos enamoró y nos cautivó de inmediato, al ser una prenda ideal para lucir fresca y cómoda en los días calurosos, pero sin dejar el glamour de lado.

Ludwika Paleta propone un huipil largo como la prenda ideal para el verano

La actriz publicó un post en Instagram donde luce una prenda hecha por manos artesanas oaxaqueñas y la tomamos como una propuesta ganadora que debemos tener en verano.

Ludwika Paleta llevó un huipil largo color naranja, y líneas neón, con brocados en forma de estrella del mismo color, hecho por manos oaxaqueñas de la comunidad de San Juan Colorado (IG: @a.mano.oaxaquena).

El tono naranja es uno de los favoritos de la temporada, pero también puedes elegir otros colores vibrantes; la idea es incluir más piezas coloridas a nuestros looks veraniegos. Puedes combinar este tono con accesorios dorados, y calzado en tonos neutros como camel o blanco roto, pero también con más intensos como fucsia y verde neón.



Foto: Instagram @ludwika_paleta

En definitiva, es un atuendo fresco, relajado, pero elegante, que será una pieza que no puede faltar en tu maleta si planeas un viaje a la playa.

Por otra parte, la actriz acompañó su look con un bun alto y despeinado, y maquillaje natural, que dejó que su belleza nata hablara por sí sola.

No es la primera vez que la actriz lleva un huipil como la pieza protagonista de su look, pues todo parece indicar que es amante empedernida del talento mexicano, ya que con anterioridad la hemos visto armando un look para la playa con un huipil o con un poncho.



Foto: Instagram @ludwika_paleta

