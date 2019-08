Los lentes del futuro

En la moda como en la vida misma hay que ir siempre un paso adelante. Por ello, aunque estemos en pleno verano, nos hemos tomado el atrevimiento de desvelarte los modelos de lentes de sol y oftálmicos que debes tomar en cuenta si haz pensado hacerte de un nuevo modelo para el próximo otoño o invierno.

Entre los generales, te compartimos que la mayoría de los diseños retro estarán en boga para el cierre de año. Así que no dudes en comprate, si encuentras, unas maxigafas que evoque los años 70, muy al estilo de Los Ángeles de Charlie; alargados tipo cat eyes de los años 50 o más vintage de estilo aviador, tan icónico de los años 30. Sin embargo, no son las únicas. Para este 2019 las tendencias son de lo más variadas y te aseguramos que con alguna te identificarás. Así que aquí te dejamos las principales.

Traslucidos

Se trata de modelos en el que todo la mayor parte del cuerpo del lente es transparente o cuenta con algunas piezas traslucidas. Por sus características y diseños, estos modelos se inclinan más a un estilo completamente minimalistas y depurado, aunque también hay versiones con algunos guiños futuristas, como sacados de alguna película de ciencia ficción.

En geometría

De formas muy pronunciadas, los diseños completamente cuadrados también estarán de moda. Se trata de modelos que rinden tributo a la geometría exacta en el que los marcos son rectos en versión oversize.

Rosa empolvado

Para las mujeres (y algunos hombres) que su color favorito es el rosa, les tenemos una noticia. Ya podrán combinar sus camisas, playeras o pantalones con unos lentes al tono. Para esta temporada las casas de moda han apostado por lentes rosados, no solo en el marco sino en la mica misma. Incluso para los caballeros hay opciones, como la que lanzó Carrera.

Carey

Son una apuesta segura. Se trata de una tonalidad del lente que combina tonos marrón, ocres, negro y algunos acentos naranja, que en conjunto forman un estampado neutro que ya se categorizado en los diseños clásicos. Para este cierre de año, no es la excepción y los podrás encontrar tanto en diseños completos, como en algunos detalles nada más. Incluso, hay quienes apuesta por incluirle un acento de color para generar un contraste, como lo sugiere Fendi en un diseño completamente triangular. ¿Te animas?

Aviador

El aviador es otro de los modelos clásicos en cuanto a lentes se refiere. Aunque el diseño más representativo es con la mica oscura, ahora se apuesta por los modelos coloridos o con efecto metálico, como el que sugiere Elie Saab en tono dorado, muy parecido a los Mykita de Carrie Bradshaw, o los verde esmeralda de Fendi, que tienen un aire muy deportivo, por si te late el estilo athleisure.

Cat eye

Aquí no hay gran ciencia, el diseño está inspirado en los rasgos de los felinos. Aunque es un modelo recurrente, si no te has hecho de un modelo de este tipo, te sugerimos el modelo de Jimmy Choo, quien diseñó unos lentes donde las micas incluso están grabados con un estampado felino de lo más cute. Una pieza que realmente vale la pena invertir. Ahora, sí lo que buscas es un diseño un poco más sutil, puedes aportar por los modelos de Max Mara o Moschino, que solo evocan este modelo en su forma alargada de las puntas superiores.

Visor

Si lo que buscas, además de protegerte del Sol, es atraer las miradas, los diseños que evocan los visores serán tu mejor apuesta. Se trata de un modelo de lente extra large que cubre la mayor parte del rostro, desde la frente hasta la nariz, en una sola pieza. Para guiarte sobre cómo identificarlo, este modelo lo puedes encontrar en varias versiones: tipo visera; de visor para bucear por su gran tamaño o los que evocan las gafas de nieve para salir a esquiar.

