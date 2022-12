Looks en tendencia para brillar en las posadas navideñas

Esta vez el año se despide con las mejores tendencias y no te puedes perder el utilizar alguna armando un increíble look para que el frío del invierno no impida que luzcas radiante a la hora de celebrar las tradicionales posadas.

Ya sea del trabajo o con amigos y familia, las reuniones de fin de año aumentan con la llegada de las posadas y, a pesar de que se siga o no la tradición por completo, son de los momentos más especiales de la temporada y los outfits también tienen que serlo.

Así que si no sabes qué ponerte, en De Última te traemos la mejor dosis de inspiración para ahorrarte tiempo de búsqueda en tu clóset y que tus outfits brillen durante esta época de eventos y reuniones.



Looks en tendencia para lucir en las posadas

Total black

Si tu posada es casual en compañía de amigos o familia, un outfit en total black será una buena idea para elevar tu look, las chamarras puffer están en tendencia y para las ocasiones informales te protegerá del frío. Unas botas con tacón ayudarán a estilizar tu figura.



Foto: Zara



Posada del trabajo

Un vestido nunca falla para verte presentable, elige alguno de corte midi, o más largo, y que sea de textura abrigadora para complementar tu look con una botas largas y un abrigo que te proteja del frío; será un outfit clásico y acertado para la ocasión.



Foto: Mango



El efecto piel no falla

Una de las tendencias que sigue arrasando por todas partes son las prendas efecto piel. Puedes incorporar esta textura fácilmente con un pantalón de cuero o una chaqueta, pero si tu estilo es más arriesgado y te gusta elevar todo al siguiente nivel, con un total look de piel serás la sensación.



Foto: Soho

Oversize para el frío

Si tu evento es en un día especialmente frío, las prendas oversize serán tu salvación, porque además de estar en tendencia, te darán la oportunidad de agregarle capas que quedarán ocultas en tu outfit y por dentro estarás lo más cómoda y sin frío.

Para estilizar un look oversize, opta por combinarlo con un calzado alto para generar balance y lucir al máximo el largo de las prendas que utilizas.



Foto: H&M



Transparencias

Otra de las tendencias más hot de la temporada son las transparencias, así que un vestido o un top que deje ver sutilmente tu piel te hará resplandecer por completo. También puedes mezclarla con otras propuestas como los brillos o alguna prenda de piel.



Foto: Shein

