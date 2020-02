La camisa es una pieza básica del clóset femenino a la que muchas veces no se le saca todo el provecho posible. Por lo general, está destinada para llevar al trabajo, pero nunca a eventos formales o en looks más propositivos. Sin embargo, esta temporada, firmas como Dior, Jacquemus y Victoria Beckham reescriben el manual de uso de esta prenda para combinarla con un abanico de piezas, así como para llevarla de lo clásico a lo moderno, y de lo elegante a lo casual.

Con mangas abullonadas, en corte oversize o desabrochada a la cintura, la camisa se presenta con una cara renovada para la primavera, por lo que no debes dudar en incorporarla a tu guardarropa a la brevedad.

Para la diseñadora Carolina Herrera, fiel devota de las camisas blancas, “es como una red de seguridad. Cuando no sé qué ponerme, elijo una camisa. Puedes darle tu propio estilo con unos pantalones, incluso con una falda de noche”, considera.

A continuación te damos las claves para lucir esta pieza como lo proponen las firmas más reconocidas y para que puedas renovar tu look de manera sencilla. Recuerda que el estilo no es solo las prendas que llevas, sino también cómo las usas.

Encima de un bralette

(Camisa que luce la modelo: Jacquemus, Bra: Eres, Camisa con paisaje: Jacquemus)

El calor de la primavera obliga a buscar opciones frescas que puedan llevarse a distintas horas del día. Un look perfecto para verte sexy y elegante a la vez es una camisa abierta sobre un bralette, el cual es más cómodo que un sujetador y cubre un poco más la zona del pecho. Dentro de su colección primavera-verano, el diseñador francés Jacquemus presentó diferentes maneras para adoptar este estilo. Una de ellas es elegir una camisa a dos tonos (puede ser azul con cuello y puños blancos) sobre un bralette en color beige. Para volver más formal este look, el creador sugiere combinarlas con un traje estampado de pantalón. Otra alternativa es llevar una camisa de color claro, de lino o algodón, sobre un sujetador oscuro, combinados con una falda plisada o unos pantalones de estilo pescador. Si quieres un look más atrevido, combina un outfit en tonos pastel con la parte de arriba de un traje de baño.

Debajo de un vestido

(Camisa que luce la modelo: Dior, Vestido: Rasario, Camisa azul: No. 21)

Dela mano de firmas como Dior, el manual de uso de la camisa se reinventa durante esta temporada. Maria Grazia Chiuri, su directora creativa, propone lucir esta prenda debajo de un vestido, dejando ver así tanto las mangas como el cuello. La clave para acertar con este look es elegir una camisa clásica de aire masculino, ya sea en color blanco o alguna tonalidad de azul. Asimismo, debes buscar un vestido corto (de preferencia a medio muslo) para que tu atuendo se vea sexy y no aburrido. Como complemento, elige unos botines de piel negros con suela plana para darle un toque urbano a tu outfit, el cual es perfecto para llevar a una reunión con amigas e, incluso, a la oficina durante una jornada que no tengas juntas. La it girl Alexa Chung también es fanática de esta combinación y suele apostar por camisas blancas con volantes en el pecho o con transparencias en las mangas.

Debajo de un chaleco

(Camisa que luce la modelo: Louis Vuitton, Chaleco: Gucci, Camisa: Top Shop)

Al pensar en este estilo seguramente viene a tu mente un look de abuelita, pero no te dejes engañar. Al combinar una camisa con un chaleco puedes lograr un atuendo de aire retro de manera sencilla. La firma Louis Vuitton mostró en su desfile de primavera-verano opciones en las cuales puedes inspirarte. Una es llevar una camisa morada, rosa o azul debajo de un chaleco de punto o con bordado de lentejuelas. Para que la combinación no se vea aburrida, acompaña con una minifalda con volantes y unos mocasines con plataforma. También puedes buscar una camisa a cuadros y usarla con un chaleco tejido encima, así como con unos pantalones formales de color negro. Este look puedes llevarlo al trabajo y a una comida familiar. En marcas de bajo costo como H&M, Zara y Mango puedes encontrar una variedad de camisas, pero para el chaleco de punto visita alguna tienda departamental.

Con camiseta interior

(Camisa que luce la modelo: Brognano, Camisa denim: M.I.H. Jeans, Tank top negro: Zara)

Dos prendas básicas del clóset femenino (la camisa y el tank top blanco) se mezclan esta temporada para lograr una de las fórmulas más prácticas. Y es que, durante la primavera, no solo es importante apostar por looks frescos, sino también fáciles de llevar para sentirte cómoda en todo momento. Una camisa de manga corta (con algún estampado discreto o detalle brillante) luce muy chic sobre un tank top . Es importante llevar la camisa abierta o mostrar discretamente un hombro para que la pieza de abajo se vea. Combina estas prendas con unos pantalones formales de corte recto o con una falda larga con abertura al frente. Como calzado, puedes elegir entre unas zapatillas o unas sandalias bajas de tiras. Firmas como Celine dan un toque más arriesgado a este fórmula, al cambiar la camisa de color claro por una de mezclilla y con un blazer encima. Recuerda que es importante dejar ver el tank top debajo.

Solo desabrochada

(Camisa que luce la modelo: Valentino, Camisa bicolor con print al frente Stella McCartney: Jeans: Zara)

La estilista de celebridades Lauren Grant cree que “una camisa blanca hace que cada mujer se vea un poco más francesa, lo que nunca es malo”. Y es que esta prenda siempre luce elegante, aun si se elige en un corte distinto al tradicional. Esta temporada, no solo su largo va desde las caderas hasta los tobillos, sino también se lleva de una manera diferente: desabrochada de la cintura para abajo. Este estilo te permite lucir más unos shorts, una falda larga o unos pantalones formales. Diversas firmas, entre ellas The Row, apuestan por llevar total looks blancos, mientras que otras proponen dar acentos de color dorado a través de los accesorios, como un par de aretes llamativos, un collar o, bien, unas sandalias planas. Este look, por ejemplo, es ideal para llevar un viernes relajado de oficina. Este simple detalle (el de llevarla desabrochada) le da un giro al atuendo como por arte de magia.

