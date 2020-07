Lecciones de estilo para el verano de Tania Ruiz

La modelo mexicana Tania Ruiz ha encantado a la audiencia mexicana con su singular belleza, pues no deja de compartir en su cuenta de Instagram fotografías hermosas con looks sin igual y más que adecuados para esta temporada de verano.

Si buscas tips e ideas para crear outfits ganadores tienes que visitar su perfil, pues lo impresionante es que su estilo es tan variado que seguro encontrarás alguno que logre inspirarte.

La modelo de 32 años es fanática de los vestidos largos y de estilo boho, además de prendas eclécticas y súper chic que lleva de maravilla con su faceta de madre.

Los sombreros son un must en su guardarropa y los combina a la perfección con jeans y chaquetas con detalles de flecos. Si deseas un look súper bohemio retro elige prendas que incluyan varios estampados y texturas de este estilo, las blusas o vestidos de telas traslúcidas son perfectas para dar este efecto, más si los combinas con alguna prenda confeccionada en materiales efecto cuero o ante.



Leer también: 7 vestidos perfectos para esta temporada

No le temas al animal print, aunque por mucho tiempo se consideró un estampado de cuidado ha cobrado relevancia por lo fácil que resulta usarlo en casi cualquier prenda que se te ocurra, sin embargo los looks completos de este print aún siguen siendo evadidos por muchas y muchos, pero Tania nos demuestra que es sumamente elegante y en la tela correcta con el corte apropiado será un look ganador.



Leer también: Kylie Jenner presume pantuflas de 30 mil pesos

Una muestra más de el gusto por los looks boho de Tania es este. Una falda, top y pañuelo en la cabeza muy al estilo gitano con olanes y ruffles que me quedan de maravilla, además que el corte de su falda acentúa su cintura y su cadera pues se ajusta hasta la mitad de su cadera y cae hacia el piso.

Una buena manera de lucir cómoda pero muy chic es combinar tejidos para crear prendas con onda elegante; los ruffles en los hombros son muy utilizados para dar volumen en la parte superior, sobre todo si se trata de vestidos o blusas de corte formal. Si la prenda en cuestión combina un tejido de algodón en el top y ruffles de organza sera perfectos para combinarse con un par de leggins de algodón y el look quedará perfecto para una tarde casual de shopping.

Seguro replicar estos outfits te resultará súper sencillo, lánzate a la página de tu tienda favorita y no dudes en armar el look que más te guste.