Lanzan Vans de Frida Kahlo

La línea hermana de Vans, Vault rinde tributo a uno de los personajes más emblemáticos de México: Frida Kahlo. Con una nueva colección de tenis que retoman lo mejor de sus pinturas, Vault by Vans presenta su calzado deportivo como homenaje a la pintora y sus autorretratos.

En la página oficial de Vault by Vans se alcanza a leer: “Este otoño, Vault by Vans presenta una colección de calzado verdaderamente única en honor a la pintora Frida Kahlo. Conocida por sus autorretratos y obras profundamente inspiradas por la naturales y la cultura indígena de México, la colección Vault by Vans x Frida Kahlo trae una selección cuidadosamente curada de las pinturas de Kahlo a la vida en los clásicos de Vans”.



Las pinturas seleccionadas para esta colección son: Las dos Fridas (1939), Naturaleza muerta: Viva la vida (1954) y Autorretrato con collar de espinas y colibrí (1940).

Según el sitio de noticias Higsnobiety la fecha de lanzamiento será el 29 de junio, y cada pieza cuenta con un forro de talón acolchado, suela vulcanizada y claro está, ilustraciones de Kahlo impresas en tela.

Asimismo, la página oficial destacó que esta colección “es producto con licencia de Frida Kahlo Corporation en colaboración con el Banco de México”.



¿Qué te parecen?

Fotos: Cortesía