Recuerdo cuando era pequeña que mi mamá me decía: “si lo vas a hacer de mala gana, ya ni lo hagas”. Y esa frase vino a mi memoria cuando buscando los looks que estaban usando las celebridades para conmemorar el Día de la independencia de México, encontré a la talentosa y guapísima Tábata Jalil luciendo un atuendo que no tenía ni pies ni cabeza.

Y aunque Tábata venías desde hace días luciendo lindos looks con prendas muy mexicanas como sombreros de ala ancha, o tops con bordados, hubo uno que nos decepcionó en cuanto a estilo.



Foto: @tabatajaliloficial

Hace un par de días, la carismática presentadora subió una serie de fotografías a su cuenta oficial de Instagram acompañada con corazones en verde, blanco y rojo. Su belleza es indiscutible, pero su look ­­­–lamentablemente– la colocó en el sitial de la peor vestida de la semana. Sigue leyendo y te decimos por qué.

La mexicana, de 41 años, decidió combinar un bolero negro con aplicaciones con un brasier negro y un ajustado pantalón de piel de corte bajo. Y para darle el toque “patriótico” al look, añadió una especie de cinta en forma de fajín con los tonos de la bandera mexicana, atado al frente.

Sabemos que Tábata tiene un estilo de vestir muy sensual, el cual despierta suspiros a su paso pero, ¿un sostén? ¿Es en serio? El bolero, aunque no es una de nuestras prendas favoritas y quedó en el olvido por allá de los años 2000, no estaba tan mal y pudo ser un complemento perfecto para un top tipo strapless o un crop top de tirantes finos o hasta un bustier con algún diseño especial o aplicaciones (si quería llevar el look a otro nivel y hacerlo un poco más dramático), pero un brasier, una pieza de lencería, no es una buena opción. Sobre todo si luego vas a querer posar de espaldas y levantar los brazos y, obviamente, mostrarás el broche de la prenda íntima.



Foto: @tabatajaliloficial

Por otro lado, el fajín tenía vida propia y aunque es un complemento que no solo ayuda a estilizar la figura (en su caso, esto no es necesario), también es un punto focal que le da un toque diferente a cualquier atuendo. Pero este, generalmente, se coloca por encima del pantalón si es de corte alto o, bien, sobre la blusa y el pantalón.

Realmente es una prenda un poco tediosa que, dependiendo el material, hay que ajustar y llevar a su lugar, cada vez que se vaya moviendo, pero dejarlo a sus anchas entre el pecho y la cintura no es una opción.

Sabemos que la intención de Tábata, como siempre, fue compartir con sus seguidores y divertirse, pero si hubiese planeado mejor este look, luciría tan bien como siempre porque, para muchas de sus seguidoras, la también reportera es una inspiración de estilo.



Foto: @tabatajaliloficial

